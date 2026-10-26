Sulu boya setinde kimyasal risk! Bakanlıktan toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, tüketici sağlığını tehdit edebilecek ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) eklenen son ürün, boyama araç gereçleri kategorisinden oldu. Yapılan incelemelerde, bir markaya ait tablo fırçası ve sulu boya setinde belirlenen kimyasal sınır değerinin aşıldığı tespit edildi. Bakanlık, söz konusu ürünün satışını yasaklayarak piyasadan toplatılmasına karar verdi.

"Sınır değer aşıldı"

Bakanlığın açıklamasına göre, bir markaya ait tablo fırçası ve sulu boya setinde, TS EN 71-3 "Oyuncak Güvenliği – Bölüm 3: Belirli Elementlerin Göçü" standardı kapsamında yapılan incelemede çözünebilir baryum migrasyonu için belirlenen sınır değerin aşıldığı belirlendi.

Bu nedenle ürünün ilgili güvenlik standardına uygun olmadığı tespit edildi.

Satışı yasaklandı, toplatma kararı verildi

Güvenlik kriterlerini karşılamadığı belirlenen ürün hakkında piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı alındı. Böylece söz konusu tablo fırçası ve sulu boya setinin piyasaya sunulması yasaklandı.