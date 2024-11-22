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Kordsa’ya EcoVadis’ten altın madalya

Dünyanın önde gelen malzeme teknolojileri şirketlerinden Kordsa, sürdürülebilirlik alanındaki başarılı performansıyla küresel derecelendirme platformu EcoVadis tarafından bir kez daha ‘Altın Madalya’ ile ödüllendirildi.

22 Kasım 2024 | 13:08
Kordsa’ya EcoVadis’ten altın madalya

Sürdürülebilirlik ve inovasyon odağında hayata geçirdiği malzeme teknolojileri vizyonuyla, küresel güçlendirme sektörünün yeşil dönüşümüne öncülük eden Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, dünyada sürdürülebilirlik derecelendirmesi yapan en itibarlı platformlar arasında yer alan EcoVadis tarafından geçtiğimiz yılın ardından bu yıl da Altın Madalya ile ödüllendirildi.

Dünya genelinde yaklaşık 220 iş kolundan toplam 130 binden fazla şirketi değerlendiren EcoVadis, büyük, orta, küçük ölçekli her boyutta kamu veya özel işletmeyi bütünsel sürdürülebilirlik açısından değerlendiriyor. Çevre, çalışan ve insan hakları, etik, sürdürülebilir tedarik uygulamaları alanlarında kanıta dayalı yapılan değerlendirmeler sonrasında şirketlere 0’dan 100’e kadar değişen bir puan veriliyor ve bu puana karşılık gelen bronz, gümüş, altın veya platinyum kategorilerinde sınıflandırılıyor. Yapılan değerlendirmede ilk yüzde 5’lik dilimde yer alan şirketler, altın madalya ile ödüllendiriliyor.

“Bütüncül Bir Bakış Açısıyla Stratejik Yol Haritamızı Şekillendiriyoruz”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kordsa Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü Nevra Aydoğan Gürsoy, “Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşabilmek için ESG’nin (çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişimin) tüm unsurlarını kapsayan bütüncül bir bakış açısıyla stratejik yol haritamızı şekillendiriyoruz. İleri malzeme odaklı bir sanayi şirketi olarak, çevre, çalışan ve insan hakları, etik, sürdürülebilir tedarik uygulamaları gibi kritik alanlarda ortaya koymakta olduğumuz iyi uygulamaların, dokunduğumuz her alanda dönüşüme katkı sağlayacağının bilincindeyiz. Bu uygulamalar sonucunda, Kordsa, derecelendirmeye giren şirketler arasında en iyi %5'lik dilimde yer alarak Altın Madalya almaya hak kazandı. Sorumluluk ile gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin, EcoVadis gibi platformlar tarafından onaylanması, sürdürülebilirlik yaklaşımımıza olan inancımızı pekiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bizleri sorumlulukla daha kararlı adımlar atmaya teşvik ediyor” dedi.
 

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Bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
SPK bülteninden: 14'ü bedelsiz 17 şirketin sermaye artırımına onay geldi
21 Kasım borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Bir şirket daha bedelsiz kararı aldı: Yüzde 976,06053
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