Kuzey Boru'dan (KBORU) KAP'a depremle ilgili açıklama

Kuzey Boru A.Ş.'den bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle: 16.10.2024 tarihinde (bugün) Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da AFAD verilerine göre 5,9 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştır. Malatya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tesisimizde herhangi bir yapısal hasar meydana gelmemiş olup, tüm personelimizin sağlık durumu iyidir. Üretim faaliyetlerimiz gerekli güvenlik önlemleri altında kesintisiz olarak devam etmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

