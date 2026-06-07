L’Oréal Türkiye'den "Dünya Çevre Günü" açıklaması

L’Oréal Türkiye, Dünya Çevre Günü kapsamında sürdürülebilirlik vizyonunu tedarikçilerinden tüketicilerine kadar tüm değer zincirini daha yeşil bir geleceğe taşıyor. Bilim, yeşil inovasyon ve döngüsel ekonomi ekseninde şekillenen bütüncül ekosistem yaklaşımı hem çevreyi korumayı hem de toplumsal fayda sağlamayı amaçlıyor.

Sürdürülebilirliğin artık bir maliyet unsuru değil, yeni nesil büyüme modellerinin en büyük itici gücü olduğunu belirten L'Oréal Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Etkileşim Direktörü & Ülke Sürdürülebilirlik Lideri İrem Karaoda Tanrıkulu, bu büyük dönüşümü ve Dünya Çevre Günü mesajını şu sözlerle aktardı:

“Gezegenimizin geleceği için sürdürülebilirlik artık bir tercih değil, hepimizin ortak sorumluluğu ve en büyük pusulasıdır. Biz, L'Oréal Türkiye olarak bu dönüşümü ürün formüllerimizden tedarik zincirimize kadar tüm iş süreçlerimizin en temel parçası haline getirdik. Dünya Çevre Günü, bu kapsamda yürüttüğümüz kesintisiz çalışmaları paylaşmak ve tüm iş ortaklarımızı, tüketicilerimizi bu ortak geleceği yeniden tasarlamaya davet etmek için çok değerli bir momentum sunuyor. Küresel ölçekte yürüttüğümüz ‘Gelecek için L'Oréal sürdürülebilirlik programımız çerçevesinde ülkemizde hayata geçirdiğimiz öncü projelerle, Türkiye'yi Grup içerisinde başarıyla temsil etmekten ve daha kapsayıcı bir güzellik ekosistemine liderlik etmekten gurur duyuyoruz.”

