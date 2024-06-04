Luxera, SPK'dan GYO izni aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SPK'dan dönüşüm izni alan Luxera, gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşerek Luxera GYO oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, SPK'dan aldıkları GYO onayının şirketin büyüme potansiyelini artıracak önemli bir adım olduğu belirtti.

Luxera olarak kuruldukları ilk günden itibaren "ulaşılabilir lüks" anlayışıyla müşterilere önemli fırsatlar sunduklarını belirten Taş, "Konut kredilerinin yüksek maliyetli olduğu bu dönemde şirket olarak ev almak isteyenler için hazırladığımız 'Tam Zamanı' kampanyasıyla Luxera Nevbahar, Luxera Towers, Luxera Bahçeport ve yeni projemiz Luxera Nevbahar Life projelerimizde vade farksız ödeme seçenekleri sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

Luxera GYO olarak yeni yatırımlar için planlamalarını sürdürdüklerini ifade eden Taş, gelecek dönemde İstanbul'un kıymetli noktalarında proje üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Çok sayıda projeyi tamamlayıp sahiplerine teslim etmiş bir şirket olarak ellerini taşın altında koyduklarına işaret eden Taş, "Hazırladığımız kampanyayla ev sahibi olmak isteyenlere eşsiz bir fırsat sunuyoruz dedi." ifadelerini kullandı.

Luxera, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere bugüne kadar 2 bin 500 konutla birlikte birçok ticari alanı tamamladı.

Luxera'nın İstanbul Başakşehir'de Luxera Nevbahar ve Luxera Nevbahar Life, Arnavuktöy'de Luxera Bahçeport ve Güneşli'de Luxera Towers ismiyle devam eden aktif projeleri bulunuyor. Şirket, projelerinde vade farksız ödeme alternatifleri sunarak konut sahibi olmak isteyenlere cazip imkanlar tanıyor.

Luxera Bahçelievler, Luxera Güneşli, Luxera Residence ve Luxera Meydan ise şirketin yurt içinde tamamladığı projeler arasında yer alıyor.