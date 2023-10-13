Halka arzı gerçekleşen Meka Beton artık Borsa'da Yıldız Pazar'da "MEKAG.E" koduyla işlem görüyor. Dün gong töreninde konuşan Meka Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaybal, şirket olarak 1987'de çıktıkları yolun en önemli kilometre taşlarından birini halka arzla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ankara’da ileri mühendislik projeleri geliştiren bir firma olarak kurulduklarını belirten Kaybal, "Sektör dinamiklerini ve değişen dünya koşullarını iyi analiz eden vizyoner bir işletme olarak, kısa sürede inşaat ve iş makineleri üretimine başladık. Tamamı Türk sermayeli bir endüstriyel üretici olarak beton santrali ile kırma eleme komple tesis ve ekipmanları olmak üzere iki ana konuda faaliyet gösteriyoruz. Standart ürünlerimizin yanı sıra bünyemizdeki güçlü AR-GE merkezi ile dünya genelinde yüksek kapasiteli özel tesis tasarımı ve üretiminde tercih önceliği yaratan uzmanlığımızla dünya genelinde fark yaratan işlere imza atmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. Kaybal Biri Eskişehir’de 4'ü Ankara’da olmak üzere 5 tesise yayılmış üretim kapasitesiyle beş kıtada satış faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.Peki, Meka Beton Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaybal kimdir? İşte biyografisi:

MEHMET KAYBAL KİMDİR?

Meka'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Mehmet Kaybal, 1953 yılında Kırıkkale Keskin'de doğdu. 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü birincilikle bitirdi.