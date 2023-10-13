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Meka Beton Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaybal kimdir?

Beton santrali ile kırma eleme tesis-ekipman üretimi olmak üzere iki ana konuda faaliyet gösteren endüstriyel bir üretici olan Meka borsaya gelen yeni şirketler arasında. Peki, Meka Beton Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaybal kimdir? İşte biyografisi..

13 Ekim 2023 | 10:03
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Meka Beton Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaybal kimdir?

Halka arzı gerçekleşen Meka Beton artık Borsa'da Yıldız Pazar'da "MEKAG.E" koduyla işlem görüyor. Dün gong töreninde konuşan Meka Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaybal, şirket olarak 1987'de çıktıkları yolun en önemli kilometre taşlarından birini halka arzla gerçekleştirdiklerini söyledi. 

Ankara’da ileri mühendislik projeleri geliştiren bir firma olarak kurulduklarını belirten Kaybal, "Sektör dinamiklerini ve değişen dünya koşullarını iyi analiz eden vizyoner bir işletme olarak, kısa sürede inşaat ve iş makineleri üretimine başladık. Tamamı Türk sermayeli bir endüstriyel üretici olarak beton santrali ile kırma eleme komple tesis ve ekipmanları olmak üzere iki ana konuda faaliyet gösteriyoruz. Standart ürünlerimizin yanı sıra bünyemizdeki güçlü AR-GE merkezi ile dünya genelinde yüksek kapasiteli özel tesis tasarımı ve üretiminde tercih önceliği yaratan uzmanlığımızla dünya genelinde fark yaratan işlere imza atmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. Kaybal Biri Eskişehir’de 4'ü Ankara’da olmak üzere 5 tesise yayılmış üretim kapasitesiyle beş kıtada satış faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.Peki, Meka Beton Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaybal kimdir? İşte biyografisi:

MEHMET KAYBAL KİMDİR?

Meka'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Mehmet Kaybal, 1953 yılında Kırıkkale Keskin'de doğdu. 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü birincilikle bitirdi. 

  • Mezuniyet sonrası 7 yıl global ve büyük çaplı firmalarda görev yaptıktan sonra, 1987 yılında Ankara Ostim’de Meka Mühendislik Ltd. Şti. adında bir işletme kurdu. Firma başlangıçta endüstriyel operasyonlara ileri mühendislik çözümleri sundu. 
  • Global ölçekte projeler gerçekleştirdikten sonra inşaat makinaları alanında endüstriyel üretime başladı.
  • Mehmet Kaybal MEKA’yı 2000 yılında beton santrali üretimine odaklandırdı. 
  • Meka'nın sitesine göre şirket ikinci sıçramasını ise 2010 yılından itibaren gündemine aldığı agrega üretimi ve madencilik endüstrilerine yönelik ekipman ve tesisleri üretme ile yaşadı.
  • Kaybal, Ostim Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi olarak sanayinin üniversitesi vizyonunu hayata geçirmeye de çalışmakta.
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