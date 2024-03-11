ARA
Bist 100
9139,46
-0,17%
Bist 100
Dolar/TL
32,0079
0,2475%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9552
-0,1123%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0921
-0,1404%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2247,44
0,49%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Mesa "Eşitliğe Saygılı Çalışma Ortamı Rehberi" hazırladı

Mesa Holding, iş yerinde eşitlik ve çeşitlilik bilincini artırmak amacıyla ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı ile iş birliği yaparak "Eşitliğe Saygılı Çalışma Ortamı Rehberi"ni hazırladı.

11 Mart 2024 | 16:53
Mesa "Eşitliğe Saygılı Çalışma Ortamı Rehberi" hazırladı

Mesa Holding, iş yerinde eşitlik ve çeşitlilik bilincini artırmak amacıyla ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı ile iş birliği yaparak "Eşitliğe Saygılı Çalışma Ortamı Rehberi"ni hazırladı. Bu rehber, Mesa Holding’in çalışanlarına daha adil ve kapsayıcı bir iş yeri deneyimi sunmayı hedefliyor. 

"İş yerinde daha adil bir ortam hedefliyoruz"

Mesa, eşitlik ve çeşitlilik konusundaki taahhütlerini güçlendirmek ve çalışanlarının bilinçlenmesini sağlamak amacıyla hazırlattığı rehber ile çalışma kültüründe önemli bir adım atıyor. Mesa Holding İcra Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Eşitlik ve çeşitlilik, Mesa Holding’in kurumsal kültürünün temel taşlarından biridir. Bu nedenle, iş yerimizde eşitlik ve saygı temelinde bir ortam oluşturmayı önemsiyoruz. ODTÜ ile hazırladığımız bu rehber, çalışanlarımızın bu değerlere daha fazla önem vermesini ve iş yerinde daha adil bir ortamın oluşmasını sağlayacaktır. Geleceğe odaklı vizyonumuz ve sürdürülebilirlik ilkelerimizle, iş dünyasında öncü bir rol üstlenmek için kararlılıkla ilerliyoruz.” dedi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2247,44 0,49%
  • ALTIN ONS 2183,97 0,29%
  • BIST 100 9139,46 -0,17%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,939 -0,085%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34941 0,05969%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,75 -0,1315%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,0079 0,2475%
  • EURO/DOLAR 1,0921 -0,1404%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9552 -0,1123%
  • STERLIN/DOLAR 1,28094 -0,41399%
Günün En Çok Okunanları
Yerel zincir marketlerden ramazan boyunca fiyat sabitleme ve indirim kararı
Yerli-yabancı zincirler otel açma yarışında
Yerli-yabancı zincirler otel açma yarışında
İTO Başkanı'ndan 'asgari ücrette ara zam' açıklaması
İTO Başkanı'ndan 'asgari ücrette ara zam' açıklaması
Mesa "Eşitliğe Saygılı Çalışma Ortamı Rehberi" hazırladı
Mesa "Eşitliğe Saygılı Çalışma Ortamı Rehberi" hazırladı
Zorlu Enerji, CDP’de liderlik seviyesine yükseldi
Zorlu Enerji, CDP’de liderlik seviyesine yükseldi
Pilotlar uyuyakaldı, uçak rotasından saptı
Pilotlar uyuyakaldı, uçak rotasından saptı
Böyle bir çiftliği muhtemelen hiç görmediniz
Böyle bir çiftliği muhtemelen hiç görmediniz
TCMB'den "Baz Etkisi" başlıklı finansal okuryazarlık videosu
GERİ
İLERİ
Yerel zincir marketlerden ramazan boyunca fiyat sabitleme ve indirim kararı
Yerli-yabancı zincirler otel açma yarışında
İTO Başkanı'ndan 'asgari ücrette ara zam' açıklaması
Mesa "Eşitliğe Saygılı Çalışma Ortamı Rehberi" hazırladı
Zorlu Enerji, CDP’de liderlik seviyesine yükseldi
Yerli-yabancı zincirler otel açma yarışında
İTO Başkanı'ndan 'asgari ücrette ara zam' açıklaması
Mesa "Eşitliğe Saygılı Çalışma Ortamı Rehberi" hazırladı
Zorlu Enerji, CDP’de liderlik seviyesine yükseldi
Pilotlar uyuyakaldı, uçak rotasından saptı
İTO Başkanı'ndan 'asgari ücrette ara zam' açıklaması
Mesa "Eşitliğe Saygılı Çalışma Ortamı Rehberi" hazırladı
Zorlu Enerji, CDP’de liderlik seviyesine yükseldi
Pilotlar uyuyakaldı, uçak rotasından saptı
Böyle bir çiftliği muhtemelen hiç görmediniz
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL