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Microsof CEO'su verdiği en zor kararı paylaştı

Microsoft, uzun süredir 69 milyar dolarlık Activision Blizzard satın almasıyla gündemde. Microsof CEO'su Satya Nadella hem şirketin gelecek vizyonuna ilişkin ipuçlarını paylaştı hem de bazı kişisel soruları yanıtladı.

26 Ekim 2023 | 11:16
Son Güncellenme: 26 Ekim 2023 | 11:42
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Microsof CEO'su verdiği en zor kararı paylaştı

Insider'ın haberine göre Nadella, “Baktığımda, insanların oyunlara ayırdığı zaman artıyor ve Z kuşağı bundan daha fazlasını yapacak. Oyunların yapılma şekli, oyunların sunulma şekli kökten değişiyor. İster mobil, ister konsollar, ister PC'ler, hatta bulut hizmetleri olsun" diyor.

Nadella, Call of Duty serisinden Candy Crush’a kadar tüm bu kazançlı oyunların haklarını almasıyla şirketin “hem oyun yapımcısı hem de yayıncı olmaya daha fazla odaklanacağını” söylüyor. Microsoft CEO’su bu satın almanın gerçekten ne kadar büyük olduğundan da bahsetti.

Nadella, Microsoft’un CEO’su olarak göreve 2014 yılında geldi ve son on yılda önemli rota değişikliklerinin arkasındaki isim oldu. Bunlardan en önemlisi, şirket için "en büyük değişim" olarak adlandırdığı yapay zekaydı. Microsoft’un OpenAI ile milyarlarca dolar değerindeki ortaklığı, şirketin ileriye yönelik en büyük odak noktası olmaya devam ediyor. Nadella röportajda bazı kişisel soruları da yanıtladı, görevi boyunca aldığı en zor kararı paylaştı.

Profesyonel hayatınızda yaptığınız en büyük hata neydi? Ve bundan ne öğrendiniz?

Keşke tek bir hata olduğunu söyleyebilseydim ama pek çok hata yaptım. En büyük hatalarımın muhtemelen insanlarla ilgili olduğunu söyleyebilirim.  

Geriye dönüp baktığınızda pişmanlık duyduğunuz gerçek bir stratejik hata ya da yanlış bir karar var mı?

Birçok insanın hakkında konuştuğunu düşündüğüm karar - ve CEO olduğumda verdiğim en zor kararlardan biri - o zaman tanımlandığı şekliyle cep telefonu olarak adlandıracağım şeyden çıkışımızdı. Geriye dönüp baktığımda, belki de PC'ler, tabletler ve telefonlar arasındaki bilgi işlem kategorisini yeniden keşfederek bunu başarmanın yolları olabilirdi diye düşünüyorum.

Şimdiye kadar aldığınız en iyi karar neydi?

Bence en iyi karar şirketin işletme modeli oldu. Bir kurucudan görevi devraldığımı fark ettim. Ve şirketi bir kurucu gibi yönetemezdim. Şirketi, tüm şirkete karşı sorumlu olan kıdemli liderlerden oluşan bir ekip olarak yönetmemiz gerekiyordu. Ve üst düzey liderler bile izole edilemez, ayaklarının yere basması gerekir. Bu yüzden birlikte çalışabilmenin bir yolunu bulduk. Eskiden Microsoft'un bir grup silo olarak nitelendirilmesi, karikatürize edilmesi söz konusuydu; ki bence bu adil değildi. Birlikte çalışan tek bir ekip olduğumuzu, kendi yollarımızda esnek olduğumuzu ancak sonuç hedeflerimize çok bağlı olduğumuzu göstererek bunu çürütmeyi başardık. Ve bence en önemli şey de buydu.

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