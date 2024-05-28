Mobilyanın başkentinden kötü haber: Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı

Mart ayında 3 aylık geçici konkordato mühleti verilen My Home Koltuk Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, sürenin tamamlanmasıyla tekrar Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu. Şirketin durumunu inceleyen mahkeme, konkordato talebini reddedip resmen iflasa hükmetti.

İflas kararının ardından İnegöl İcra Dairesi, basit tasfiyede alacaklılara davet ilanı gönderdi. Şirketin iflası nedeni ile gelir gider kalemlerinde çıkabilecek sorunların önüne geçmek amacı ile alacaklılar için ilan çıkartıldı. Mal ve hakların belirlenmesi için tutulan defterle paylaşımın basit şekilde yapılması talep edilerek alacaklıların bildirimde bulunmaları istendi.

İnegöl İcra Dairesi tarafından ilan.gov.tr'de yayınlanan ilanda My Home Koltuk Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin vergi numarası verildi, 15 Mayıs 2024 tarihi itibari ile firmanın iflasının kesinleştiği belirtildi. İlanda “Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu süre içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği” ifadelerine yer verildi.

30 YILLIK FİRMAYA KONKORDATO

Bursa Hakimiyet gazetesinden İsmail Karadumanın haberine göre Bursa'nın mobilya üssü İnegöl'de 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Enis Koltuk Mobilya Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konkordato ilan etti.

Faaliyetlerine 1993 yılında başlayan Enis Mobilya, borçları nedeniyle iflas anlaşması (konkordato) için Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu.

Şirketin mali durumunu inceleyen mahkeme, 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmesine hükmetti.

KONKORDATO KOMİSERİ ATANDI

Mali konularda uzman Engin Dinçeli geçici mühlet içinde görev yapmak üzere firmaya konkordato komiseri olarak atandı. Firma hakkında 23 Mayıs tarihinden itibaren yeni icra ve iflas takibi yapılamayacağı da bildirildi.

33 ÜLKEYE İHRACAT

1993 yılından üretime başlayan firma 30 ülkeye ihracat yapıyor.