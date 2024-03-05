CEREN ORAL BALABAN

Ankara merkezli RE/MAX Lot, geçtiğimiz üç yılda sektördeki lider konumunu korurken 2023’ü de ilk üç içinde tamamladı. Ankara’da ve genel olarak Türkiye’de emlak piyasasının zorluklarını ve fırsatlarını iyi analiz ettiklerini söyleyen RE/MAX Lot Kurucusu Can Alisbah; “Müşterilerimize özel, kişiselleştirilmiş hizmetler sunuyoruz. Sektördeki en son teknolojileri ve pazarlama stratejilerini kullanarak alıcıların ve satıcıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyoruz” diyor. Danışmanlarının kişisel ve profesyonel gelişimlerine büyük yatırımlar yaptıklarının altını çizen Alisbah; burada hedeflerinin, müşterilere sunulan hizmetlerin kalitesini daha da artırarak, gayrimenkul danışmanlarının işlerini en üst düzeyde ve en yenilikçi yöntemlerle yapmalarını sağlamak olduğunu da belirtiyor.

RE/MAX Lot, Hayal Bodrum Projesi’nin de satış yetkili acentesi. Can Alisbah, ‘Hayal Bodrum’un sektörde kazandıkları güven ve titiz iş süreçlerinin bir ürünü olduğunu vurguluyor. Öncelikle projenin yatırımcılarını detaylı şekilde araştırdıkları bilgisini veren Alisbah; “Fiyatlandırmada, pazarın kabul edeceği rakamları doğru belirlemeye özen gösterdik ve alıcı hedef kitlesini doğru belirleyerek, mantıklı ödeme planlarıyla talebi artırdık. ‘Hayal Bodrum’da çok kısa sürede rekor denecek hızdaki satışlarımızla keyifle ilerliyoruz” diyor. Can Alisbah ile hem RE/MAX Lot’u hem de Hayal Bodrum Projesi’ni konuştuk.

RE/MAX Lot’u tanıyabilir miyiz? Başarınızın arkasında yatan temel etkenler neler, rekabette nasıl öne çıkıyorsunuz?

RE/MAX Lot olarak geçtiğimiz üç yılda aralıksız olarak sektördeki lider konumumuzu korumamız ve 2023’ü de ilk üç içinde tamamlamamız, öncelikle ekip ruhumuzun ve disiplinli çalışma anlayışımızın bir sonucudur. Ankara’da ve genel olarak Türkiye’de emlak piyasasının zorluklarını ve fırsatlarını iyi analiz ediyor, müşterilerimize özel, kişiselleştirilmiş hizmetler sunuyoruz. Ayrıca sektördeki en son teknolojileri ve pazarlama stratejilerini kullanarak hem alıcıların hem de satıcıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyoruz. Bu başarının altında yatan temel başlıklar; ekip çalışması, müşteri odaklılık, yenilikçilik ve sürekli gelişme arzusu olarak özetlenebilir.

Gayrimenkul danışman kadronuzdan ve iyi-donanımlı danışman kadrosunun bu sektördeki öneminden bahseder misiniz?

Sektörde geçirdiğim yıllardan sonra müşteri kavramını artık şöyle tanımlıyorum: ‘REMAX ofislerinin yatırımcılarının asıl müşterileri gayrimenkul danışmanlarıdır; gayrimenkul danışmanlarının müşterileri ise emlak alıcıları ve satıcılarıdır.’

RE/MAX Lot olarak, gayrimenkul danışmanlarımızı asıl müşterilerimiz olarak görüyor, onlara sektördeki en iyi destek ve kaynakları sunuyoruz. Bu anlayışla ofisimizde tam zamanlı hukukçu, profesyonel fotoğrafçı, drone pilotu, tasarım ekibi, muhasebe gibi çeşitli destek hizmetlerinin yanı sıra şimdi de ekibimize bir yapay zekâ uzmanı katma arayışındayız. Burada hedefimiz; müşterilerimize sunulan hizmetlerin kalitesini daha da artırarak, gayrimenkul danışmanlarımızın işlerini en üst düzeyde ve en yenilikçi yöntemlerle yapmalarını sağlamak.

Donanımlı asistanlar ve iyi ikramlarla desteklenen çalışma ortamımız, danışmanlarımızın müşterilerine daha iyi hizmet vermesini kolaylaştırırken, yıllık düzenli eğitim takvimimizle danışmanlarımızın sürekli gelişimini destekliyoruz. Bu destekler sayesinde, danışmanlarımız kendilerini işlerine tamamen adayabiliyor ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarabiliyor.

Bu yapılanma size nasıl avantajlar sağlıyor?

Bu yapılanma, kaliteli hizmet anlayışımızın bir yansıması olarak, ekibimize yeni katılan gayrimenkul danışmanlarının da kendilerine benzeyen, çevrelerindeki kaliteli insanları işimize davet etmesini teşvik ediyor. Kısacası; her danışmanımız, RE/MAX Lot’un kalite standartlarını yükseltecek, işimizi yapabilecek yetenekli bireyleri ekibimize kazandırma konusunda aktif bir rol oynuyor. Bu, ‘herkes kendi kalitesindeki insanlarla çalışmak ister’ ilkesine dayanarak, ofisimizin sürekli olarak işini iyi bilen danışmanlarla güçlenmesini sağlıyor. Bu yaklaşım, RE/MAX Lot’un sektördeki başarısını sürdürmesinin ve gayrimenkul danışmanlarımızın alıcı ve satıcıların portföylerindeki çeşitliliği ve kaliteyi artırmasının temel taşlarını oluşturuyor. Girişimcilikte fark yaratan hizmet ve sürekli gelişim anlayışımız, müşteri memnuniyetini en üst düzeye taşıyor ve piyasadaki konumumuzu daha da güçlendiriyor.

RE/MAX Lot olarak gayrimenkul danışmanlarınıza yönelik eğitimleriniz hakkında da bilgi verebilir misiniz?

Danışmanlarımıza sunduğumuz eğitim programları, sadece ofis içinde bizim sağladığımız eğitimlerin çok küçük bir kısmını oluşturuyor. RE/MAX Lot olarak, eğitim konusunda çok daha geniş bir perspektife sahibiz ve danışmanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimlerine büyük yatırımlar yapıyoruz. Bu kapsamda; dışarıdan satın aldığımız eğitimlerle, kendini ispatlamış ve tanınırlığı yüksek profesyonellerden özel içerikler sunuyoruz.

Eğitim programlarımızı oluştururken, sadece satış teknikleri veya mevzuat bilgisi gibi konvansiyonel başlıklara odaklanmıyoruz. İşimizin temelinde insanlarla doğru iletişim kurabilmek ve onları anlayabilmek yatıyor. Bu nedenle eğitimlerimiz; psikoloji, teknoloji, müşteri ilişkileri yönetimi, zaman yönetimi, stres yönetimi gibi onlarca farklı konuyu kapsıyor. Amacımız; danışmanlarımızın her türlü durumda müşterilerinin ihtiyaçlarını anlayabilmesini ve en uygun çözümleri sunabilmesini sağlamak.

Bu eğitimlerin başarınızdaki rolü nedir?

Bu çok yönlü eğitim yaklaşımımız, danışmanlarımızın sadece işlerinde değil, kişisel yaşamlarında da gelişim göstermelerine olanak tanıyor. Değerlerimiz bizim için çok önemli. Ekibimizi bu değerlere uyum sağlayabilen girişimcilerden oluşturmaya çalışıyoruz. Böylece danışmanlarımızın müşterileriyle kurdukları ilişkiler daha güçlü ve anlamlı hale geliyor. Bu da RE/MAX Lot olarak piyasadaki başarımızı ve müşteri memnuniyetimizi sürekli olarak artırıyor.

Sadece Ankara’da değil, Bodrum’da da bir projeniz var. Hayal Bodrum Projesi’nin satış yetkili acentesisiniz. Bu projeden bahseder misiniz?

Bodrum’daki projemiz olan ‘Hayal Bodrum’, sektörde yıllar içinde kazandığımız güven ve titiz iş süreçlerimizin bir ürünü. ‘Hayal Bodrum’da çok kısa sürede rekor denecek hızdaki satışlarımızla keyifle ilerliyoruz. Bu projede, dört güçlü iş insanından oluşan bir yatırım grubuyla çalışıyoruz.

Her biri kendi alanında uzman olan bu ortaklar, projeyi beklenenden daha erken bir tarihte ve yüksek kalite standartlarına uygun olarak teslim etme konusunda bizimle aynı vizyonu paylaşıyorlar. ‘Hayal Bodrum’ projesi, sıradan ‘dört duvar’ anlayışının ötesinde, çevreci arıtma sistemleri, elektrikli araç şarj üniteleri gibi birçok yenilikçi ve fark yaratan detaya sahip. Bu özellikler, projeyi sadece bir yaşam alanı olmaktan çıkarıp, sürdürülebilir bir yaşam biçimini destekleyen, çevre dostu bir topluluğa dönüştürüyor. Ayrıca sunulan rakipsiz fiyat garantisiyle alıcılar için vazgeçilmez bir yatırım fırsatı sunuyoruz. Bu projede yer alırken, alıcılarımızın menfaatlerini korumak adına projenin yatırımcılarını detaylı bir şekilde araştırdık. Fiyatlandırmada, pazarın kabul edeceği rakamları doğru belirlemeye özen gösterdik ve alıcı hedef kitlesini doğru belirleyerek, mantıklı ödeme planlarıyla talebi artırdık.

“HAYAL BODRUM’ PROJESİ’NDEKİ BAŞARIMIZ GÜVENİLİR MARKA İMAJIMIZI DA PEKİŞTİRİYOR”

“RE/MAX Lot olarak ‘Hayal Bodrum’ projemizdeki başarı, sadece yüksek kaliteli bir proje sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yıllar içinde müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve piyasa oyuncuları nezdinde oluşturduğumuz güvenilir marka imajını da pekiştiriyor. Proje detayları ve sunulan imkanlar, bize yönelik beklentilerin çok üzerinde sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Bu sonuçlar, sektördeki deneyimimiz, piyasa bilgimiz ve müşterilerimize olan taahhütlerimizin bir yansımasıdır ve bizleri hiç şaşırtmıyor

“DANIŞMANLARIMIZ KENDİ İŞLERİNİN SAHİBİ OLUYOR”

“‘GAYRİMENKUL AVM’Sİ GİBİYİZ” Gayrimenkul danışmanlarımız RE/MAX Lot ile çalışmak için aylık sabit bir ücret ödüyor. Ancak bu durum, geleneksel bir patron-çalışan ilişkisinden çok farklı bir yapıyı ifade ediyor. RE/MAX Lot; kaliteli gayrimenkul danışmanlarına, adeta bir alışveriş merkezi (AVM) içinde kendi işletmelerini açma fırsatı sunan bir ‘gayrimenkul AVM’si gibidir. Burada biz AVM olarak, danışmanlarımıza çeşitli hizmetler sunuyoruz ve bu hizmetlerin karşılığında aylık sabit bir ücret talep ediyoruz.

“DESTEK HİZMETLERİ SAĞLIYORUZ” Bu modelde danışmanlarımız kendi işlerinin sahibi olurken, biz de onlara işlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yürütebilmeleri için gerekli platformu, altyapıyı ve destek hizmetlerini sağlıyoruz. Bu hizmetler arasında pazarlama desteği, eğitim programları, ofis altyapısı, teknolojik araçlar ve daha fazlası yer alır. İçeri aldığımız ‘markalar’ yani danışmanlar konusunda seçici davranarak hem markamızın kalitesini koruyor hem de danışmanlarımızın başarıyla işlerini yürütebilmeleri için en uygun ortamı sağlıyoruz.

“PROFESYONEL İŞ HAYATINA ADIM” Bu yapı; geleneksel patronculuk anlayışından ziyade, profesyonel iş hayatına adım atmanın ve kendi işinin patronu olmanın bir yolunu sunuyor. Danışmanlarımızdan alınan aylık sabit ücretler, sunduğumuz hizmetlerin kalitesi ve kapsamı göz önünde bulundurularak belirleniyor ve bu, sektördeki diğer gayrimenkul ofisleriyle karşılaştırıldığında, onlara sağladığımız değeri ve avantajları yansıtıyor.