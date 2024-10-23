22-25 Ekim tarihlerinde Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek, global mobilya ve tasarım sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olan Orgatec'e katılan Nurus; mükemmel mühendislik ve ileri teknolojiyi buluşturan ürünleriyle, dünya markalarıyla aynı holde yer alacak.

Sektörde 97. yılını geride bırakırken global büyümesine hız veren Nurus, bir teknoloji şirketi olarak sürdürdüğü yolculuğunda, dünyanın en prestijli fuarlarından biri olan Orgatec'te, en prestijli ürünlerini sergileyecek. Nurus'un Orgatec'te sergileyeceği ürünler arasında, gelişmiş akustik teknolojilerle donatılmış Calma akustik podları ve ödüllü ofis sandalyeleri, çalışma ortamlarında sessizlik, konfor ve verimliliği buluşturan yenilikçi çözümler olarak dikkat çekiyor.