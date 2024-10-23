ARA
DOLAR
34,28
-0,01%
DOLAR
EURO
36,99
-0,05%
EURO
GRAM ALTIN
2993,02
0,00%
GRAM ALTIN
BIST 100
8714,69
-1,40%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Nurus, yeni nesil ürünleriyle Orgatec'e katıldı

Nurus, 22-25 Ekim tarihlerinde Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek global mobilya ve tasarım sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olan Orgatec'e katıldı.

23 Ekim 2024 | 20:44
Nurus, yeni nesil ürünleriyle Orgatec'e katıldı

22-25 Ekim tarihlerinde Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek, global mobilya ve tasarım sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olan Orgatec'e katılan Nurus; mükemmel mühendislik ve ileri teknolojiyi buluşturan ürünleriyle, dünya markalarıyla aynı holde yer alacak.

Sektörde 97. yılını geride bırakırken global büyümesine hız veren Nurus, bir teknoloji şirketi olarak sürdürdüğü yolculuğunda, dünyanın en prestijli fuarlarından biri olan Orgatec'te, en prestijli ürünlerini sergileyecek. Nurus'un Orgatec'te sergileyeceği ürünler arasında, gelişmiş akustik teknolojilerle donatılmış Calma akustik podları ve ödüllü ofis sandalyeleri, çalışma ortamlarında sessizlik, konfor ve verimliliği buluşturan yenilikçi çözümler olarak dikkat çekiyor.

 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2993,02 0%
  • ALTIN ONS 2715,47 -1,22%
  • BIST 100 8714,69 -1,4%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,692 -0,031%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38366 0,00434%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96 -0,0804%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2827 -0,005%
  • EURO/DOLAR 1,0783 0,0083%
  • EURO/TURK LIRASI 36,9915 -0,0517%
  • STERLIN/DOLAR 1,2926 0,02321%
Borsa Haberleri
Borsada perşembe günü temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Ekim)
Adel Kalemcilik bilanço tarihi belli oldu
Turkcell (TCELL) bilanço tarihi belli oldu
BİM'den pay geri alım programı hakkında açıklama
23 Ekim borsada gün sonu rakamları
Borsada yarın işlem yapacaklara 29 Ekim uyarısı!
22 Ekim borsada gün sonu özeti
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Ekim)
MKK açıkladı: 3. çeyrek halka arz karnesi
Seğmen Kardeşler'den Dubai kararı
Borsanın yeni şirketi, yeni iş kolu kararını duyurdu
Yeşil enerji şirketleri petrol devlerinin getirilerini geride bıraktı: Zirvenin ilk 5'i
İki hisseye kredili işlem yasağı
Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
Bosch Fren'den (BFREN) SPK başvurusu
GERİ
İLERİ
Borsada perşembe günü temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Ekim)
Adel Kalemcilik bilanço tarihi belli oldu
Turkcell (TCELL) bilanço tarihi belli oldu
BİM'den pay geri alım programı hakkında açıklama
23 Ekim borsada gün sonu rakamları
Borsada yarın işlem yapacaklara 29 Ekim uyarısı!
22 Ekim borsada gün sonu özeti
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Ekim)
MKK açıkladı: 3. çeyrek halka arz karnesi
Seğmen Kardeşler'den Dubai kararı
Borsanın yeni şirketi, yeni iş kolu kararını duyurdu
Yeşil enerji şirketleri petrol devlerinin getirilerini geride bıraktı: Zirvenin ilk 5'i
İki hisseye kredili işlem yasağı
Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
Bosch Fren'den (BFREN) SPK başvurusu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL