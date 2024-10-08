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“Oto Sanayi AVM’de ezberleri bozuyoruz”

Yapı Vizyon İnşaat Gayrimenkul A.Ş. ve Cengiz Gökay Gayrimenkul İnşaat A.Ş.’nin stratejik ortaklığıyla kurulan TRinvest, sektördeki yenilikçi yaklaşımı ve mühendislik tecrübesiyle 60’tan fazla büyük çaplı projeye liderlik etti.

08 Ekim 2024 | 13:34
“Oto Sanayi AVM’de ezberleri bozuyoruz”

TRinvest, konut, ticari yapılar, rezidanslar, ofisler ve AVM‘ler geliştirerek yatırımcılarına sürdürülebilir kazanç fırsatları sunuyor. Şirket, her projede global kalite standartlarını aşarak, müşteri memnuniyetini ilke olarak benimsemiş durumda. Vizyonu, sadece inşaat değil, geleceği inşa etmek olan TRinvest’in sektördeki yenilikçi liderliğini her projede bir adım öteye taşıdığını belirten TRinvest Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Gökay, şunları söylüyor:

“Devam eden projelerimizden biri olan Mega Şaşmaz, 700 bağımsız bölüm ve 200.000 m² kullanım alanıyla yeni nesil sanayi projeleri arasında öncü bir konuma sahip. Projede, oto tamir ve servis hizmetlerinden VIP araç hizmetlerine, oto galeri ve ekspertizden yedek parça satışına, banka, noter ve sigorta işlemlerine kadar birbirine entegre pek çok hizmet tek çatı altında toplanıyor. Proje, işlevselliği ve verimliliği en üst düzeye çıkaran bu yapısıyla, sanayi sektörüne yepyeni bir anlayış getirecek. Projemizde, Ankara Bulvarı cepheli ofisler, iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edildi. Müşteriler, oto sanayi ile ilgili tüm hizmetleri tek bir noktadan, en üst düzeyde alabilecek.  8 giriş-çıkış noktası, geniş yolları, işlevsel dükkanları, ofis ve depoları ile oto sanayi alanında alışılmışın ötesine geçerek "Oto Sanayi AVM" kavramında ezberleri bozacak projemizin Haziran 2025’te tamamlanması planlanıyor. Satışların yüzde 80’i tamamlanan projede, müşterilerimize yüzde 50 takas imkanı, yarısı peşin ödemeli ve kalan tutar için 12 ay vade farksız ödeme seçeneği sunuluyor.”

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Eylülde en çok kazandıran-kaybettiren yatırım araçları belli oldu
BinBin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek?
TAB Gıda’dan (TABGD) geri alım kararı
Bugün iki hissenin fiyatında düzeltme olacak (8 Ekim)
Göknur Gıda'dan temettü kararı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
BİM Birleşik Mağazalar’dan (BIMAS) geri alım kararı
Atakey Patates'ten geri alım kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse
GERİ
İLERİ
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