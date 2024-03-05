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Penta Teknoloji'den finansal sonuçlara ilişkin açıklama

Penta Teknoloji 2023 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Penta Teknoloji, 12 aylık konsolide cirosunu, önceki yıla göre yüzde 86 artışla 18,2 milyar lira olarak bildirdi. Aynı dönemde Penta Teknoloji bir önceki yıla göre yüzde 80 artışla toplam 1,4 milyar lira brüt kar elde etti.

05 Mart 2024 | 01:33
Penta Teknoloji'den finansal sonuçlara ilişkin açıklama

Açıklamaya göre Penta Teknoloji'nin 2023 yılı FAVÖK'ü yüzde 78 artışla 989,8 milyon lira, FAVÖK marjı ise yüzde 5,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 539,9 milyon lira vergi öncesi kar elde edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, 2023 yılında kurdukları yeni iş birlikleriyle dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin yenilikçi ürünlerini iç pazara sunmaya devam ettiklerini vurguladı.

Erünsal, e-ticaret platformlarından teknoloji marketlerine, bireysel tüketici ürünlerinden kamu ve kurumsal ihtiyaçlara kadar geniş bir yelpazede Türkiye'nin dijitalleşmesine katkı sağladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Faaliyette bulunduğumuz güçlü ekosistemde, iş ortaklarımızı dünyanın lider teknoloji markalarıyla buluşturuyor, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma vizyonunu desteklerken, müşterilerimize ihtiyaç duydukları ürünleri güvenilir ve tek bir merkezden, 'Penta Teknoloj' ile satın alma fırsatı sunuyoruz. 2023 yılındaki başarılı performansımızı 2024 yılında da sürdürerek, yeni iş birlikleri ve müşterilerimize sunacağımız uçtan uca çözümlerle Penta Teknoloji markasına değer katmaya devam edeceğiz."

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