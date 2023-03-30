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Pepsi 15 yıl sonra logosunu değiştirdi: İşte nostalji esintili yeni logo

Pepsi, Salı günü 90'ların tasarımına çok benzeyen yeni logosunu tanıttı. Yeni logo Pepsi'nin 80'li ve 90'lı yıllardaki ikonik logosunu andırıyor. Insider'a göre yeni tasarımda Z Kuşağı arasında 90'lar döneminin popülaritesinin artmasının etkisi var.

30 Mart 2023 | 09:54
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Pepsi 15 yıl sonra logosunu değiştirdi: İşte nostalji esintili yeni logo

Pepsi, 1990'lardaki tasarımından ilham alan yeni logosunu tanıttı. Yeni logoda Z kuşağı etkisi ve nostalji izleri dikkat çekiyor. Markanın ismi bu değişiklikle beraber amblemin içine yerleştirildi.

Yeni logo 1990'larda hafızalara kazınan versiyona çok benziyor, ancak onu daha modern hale getirmek için farklı bir yazı tipi ve rengi gibi yeni unsurlar var.

'İNSANLAR ESKİ LOGOYU HATIRLIYORLAR'

PepsiCo'nun baş tasarım sorumlusu Mauro Porcini CNN'e yaptığı açıklamada logoyu hafızadan çizmesi istenen çoğu kişinin hala 1987-1997 yılları arasında kullanılan tasarıma benzer çizimler yaptığını söylüyor ve ekliyor: "Bu tür bir içgörüyü görmezden gelemezdik. Reddetmek yerine onu kucaklamaya karar verdik."

Pepsi logosunun yıllar içindeki değişimi
 

Şirketin basın açıklamasına göre yeni tasarımda daha canlı renkler ve modern bir yazı tipine vurgu yapılıyor. Yeni logonun 2024 yılında tüm dünyada sunulmadan önce bu sonbaharda Kuzey Amerika'da kullanılması bekleniyor.

Eski bir tasarımdan ilham almak, Z kuşağının 90'lardan kalma bazı trendleri geri getirmesiyle ortaya çıkan bir trend. 90'ların amblemine geri dönüş, son dönemde moda evlerinden futbol kulüplerine kadar logoları basitleştirilmiş tasarımlarla modernize etme eğiliminden de farklı. 
 

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