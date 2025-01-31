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Pluxee Türkiye'de üst düzey atama

Pluxee Türkiye’de CFO görevine, deneyimli yönetici Özge Döner Avşar getirildi.

31 Ocak 2025 | 16:09
Pluxee Türkiye'de üst düzey atama

Pluxee Türkiye’de, CFO pozisyonuna mali işler, kurumsal finans ve stratejik planlama alanlarında geniş bir deneyime sahip olan Özge Döner Avşar getirildi. Geçtiğimiz yıl büyük bir dönüşüm geçiren ve çalışan deneyimini iş stratejisinin merkezine alarak bir HR-tech markasına dönüşen Pluxee Türkiye’de Avşar, şirketin mali ve finansal vizyonuna yön vererek gelecekteki büyüme hedeflerine ve 'Çalışanı Mutlu Eden Dünya' vizyonuna katkı sağlamak adına önemli bir rol üstlenecek.

İş hayatına 2001 yılında Doğuş Holding’de denetçi olarak adım atan Avşar, 2005 yılında Doğuş Otomotiv’de Kontrol Müdürü olarak kariyerine devam etti. Ardından, Doğuş Yayın Grubu bünyesinde 7 yıl boyunca Finans Direktörü ve CFO görevlerini üstlenerek önemli başarılara imza attı. 2016 yılında teknoloji sektörüne geçiş yaparak Doğuş Teknoloji’de Mali İşler ve İş Geliştirme bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmalarını sürdüren Avşar, 2024’te PayTR’ın yönetim kadrosunda yer alarak ödeme sistemleri ve fintek alanında deneyimlerini zenginleştirdi. 
 

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THY bağlı ortaklığından sermaye artırımı kararı
CVK Madencilik’ten (CVKMD) bedelsiz açıklaması
30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Tüpraş'tan bağlı ortaklığın varlık edinimine ilişkin açıklama var
SPK'dan 11 para cezası, 14 suç duyurusu
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 şirkete bedelsiz onayı
Borsa şirketinden ünvan değişikliği kararı
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Beşiktaş'tan KAP'a Onana açıklaması
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GERİ
İLERİ
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