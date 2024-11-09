Polisan Holding 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Polisan Holding'den yapılan açıklamaya göre Holding, yılın 3. çeyreğinde 1,65 milyar lira konsolide gelir elde ederken şirketin brüt karı 383 milyon lira oldu. 3. çeyrek faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise 308 milyon lira olarak gerçekleşti.

Polisan Holding, 2024 yılının 9 ayında ise 4,5 milyar lira konsolide gelir kaydetti. Küresel ve bölgesel ekonomide zorlaşan şartlara rağmen Polisan Holding'in brüt karı geçen yılın aynı dönemine göre paralel seyrederek 1,1 milyar lira oldu. FAVÖK 842 milyon lira olurken, FAVÖK marjı da 2,7 puanlık yükselişle yüzde 18,6 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cantekin Dinçerler, zorlu piyasa koşullarına rağmen Polisan Holding olarak gerekli önlemleri alarak yollarına devam ettiklerini ifade etti.

Dinçerler, katma değerleri ürün ve hizmetlerin portföylerindeki ağırlığını artırmaya yönelik çalışmalarla olumsuz etkileri sınırladıklarını kaydetti.

Bir yandan da yatırımlarına devam ettiklerini belirten Dinçerler, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu doğrultuda Polisan Yapıkim'in Adana fabrikasında 30 bin metrik ton kapasiteli polimer yatırımımızı temmuz ayında tamamladık. Bu yatırım ile kapasite artışı yanında nakliye, ara mamül maliyetleri, depolama ve elleçleme giderlerinde tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra, Poliport'un 5 bin 850 metreküp kapasiteye sahip olan 8. tank çiftliğinin yenileme ve modernizasyon yatırımını da tamamladık. Ayrıca, Poliport'un ek kapasite artış projesi için de fizibilite çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yılın son çeyreğinde de yurt içi ve dışındaki gelişmelere bağlı olarak önlemlerimizi almaya devam edeceğiz."