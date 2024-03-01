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Reis Makina’nın ilk kira sertifikası ihracına yoğun ilgi

Reis Makina Sukuk ihracı hedeflenen rakama göre yoğun yatırımcı ilgisi ile yüzde 50 üzerinde talep gelerek 150 Milyon TL olarak başarılı bir şekilde tamamlandı.

01 Mart 2024 | 14:24
Reis Makina’nın ilk kira sertifikası ihracına yoğun ilgi

Reis Makina, alternatif finansman kanallarına erişim kapsamında, 28 Şubat 2024’te talep toplamasını gerçekleştirdiği 273 gün vadeli 150 milyon TL tutarındaki ilk kira sertifikası (sukuk) ihracını, yetkili yatırım kuruluşu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. (Emlak Katılım) ile Bankanın %100 bağlı ortaklığı olan Emlak Varlık Kiralama A.Ş. (Emlak VKŞ) aracılığıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Reis Makina Sukuk ihracı hedeflenen rakama göre yoğun yatırımcı ilgisi ile %50 üzerinde talep gelerek 150 Milyon TL olarak başarılı bir şekilde tamamlandı.

Reis Makina’nın Emlak VKŞ aracılığıyla Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 16 Şubat 2024’te almış olduğu 500 milyon TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirdiği yönetim sözleşmesine dayalı ilk kira sertifikası işleminde, distribütörlük faaliyeti kapsamındaki ürünlerin alım satım sözleşmelerine konu ve faizsiz finans ilkelerine göre mal tanımı içinde yer alan, alım satıma konu edilebilen ve ikincil piyasalarda işlem görebilen varlık/haklar portföyü sukuk ihracında dayanak varlık olarak kullanıldı. 

Reis Makina Genel Müdürü Başar Demircan konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Reis Makina olarak sermaye piyasalarında gerçekleştirdiğimiz ilk kira sertifikası ihracımıza yatırımcıların yoğun ilgi göstermesi şirketimize duydukları güvenin bir tescili olması açısından oldukça memnuniyet vericidir.  Ticari faaliyetlerimizin işleyişi katılım finans prensipleriyle oldukça örtüşmektedir. Bu minvalde alternatif bir finansman aracı olan sukuk enstrümanının şirketimizin sürdürülebilir büyümesinde önemli bir araç olacağını düşünüyoruz. Reis Makina olarak, sermaye piyasalarında finansmana erişim imkanlarını çeşitlendirerek daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaşmayı hedefliyoruz."

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