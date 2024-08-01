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Rekabet'ten Erba Karavan'a 2,3 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, Erba Karavan Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye 2,3 milyon lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

01 Ağustos 2024 | 17:23
Rekabet'ten Erba Karavan'a 2,3 milyon lira ceza

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Erba Karavan Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurul, firma hakkında açılan soruşturmanın, yeniden satıcılarının satış fiyatını tespit ettiğine yönelik iddialar bakımından uzlaşma, bölge ve müşteri kısıtlaması iddiaları bakımından ise taahhütle sonlandırılmasına karar verdi.

Uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse 2 milyon 269 bin 283 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Firma tarafından sunulan taahhüt metninin de tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabul edilmesi uygun bulundu.

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Trabzonspor yeni transferi ve maliyetini KAP'a bildirdi
Beşiktaş'tan KAP'a Rebic açıklaması
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Şişecam'dan (SISE) geri alım açıklaması
Karsan'dan atama ve organizasyon yapısı değişikliği açıklaması
Borsanın yeni şirketi kar dağıtım politikasını duyurdu
Borsa şirketinin unvanı ve borsa kodu değişti
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