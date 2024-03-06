212, yatırım yelpazesini genişletiyor. Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki girişimlere odaklanan 212, MENA bölgesindeki şirketlerin uzaktan çalışan insan kaynağına ulaşılması ve yönetilmesini sağlayan RemotePass’a yatırım yaptı. 212 liderliğinde gerçekleşen Seri A yatırım turunda RemotePass 5,5 milyon dolar yatırım aldı. Yatırım turunda 212’nin yanı sıra Endeavor Catalyst, Khwarizmi Ventures, Oraseya Capital, FlyerOne, Access Bridge Ventures, A15 ve Swiss Founders Fund yer aldı. Yeni aldığı yatırımla birlikte toplamda 10 milyon dolarlık bir yatırım büyüklüğüne ulaşan RemotePass, çoklu para birimi harcama yönetimi, sigorta, kart ürünleriyle çalışanlara ve izin izleme gibi İK araçlarının yanı sıra toplu maaş ödeme gibi hizmetlerle de işverenlere kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

Hedef pazarlar arasında Türkiye de var

Yatırımla birlikte RemotePass’ın Türkiye pazarında da hızla büyüyeceğine dikkat çeken 212 Kurucu Ortağı Ali Karabey, “RemotePass’te bizi en çok heyecanlandıran unsur gelişen pazarlara odaklanması oldu. Uzaktan çalışanlara yönelik finansal hizmetler ve avantajlar geliştirme konusuna odaklanıyorlar ki bu hizmetler, küresel rakiplerine kıyasla yükselen pazarlarda büyük ölçüde eksik. Platform, işletmelerin Afrika, Orta Doğu ve Hindistan gibi bölgelerden işe alım yapmasına olanak tanıyor. Bu da daha geniş bir yetenek havuzundan yararlanmayı ve aynı zamanda yeteneklerin küresel alanda rekabet etme şansına erişim sağlamayı ifade ediyor” dedi.

212 müşterisiyken yatırımcısı oldu

Platformun Orta Doğu ve Afrika'daki işin geleceğini yeniden şekillendirmede anahtar bir oyuncu olarak gördüklerini ifade eden Ali Karabey, yatırım sürecinin gelişimini ise şöyle aktardı:

“RemotePass’in pivot ettikten sonra 2023 senesinde gösterdiği ürün büyümesi ve müşteri hizmetleri bizi gerçekten etkiledi, ekibine ve iş modeline olan inancımızı daha da pekiştirdi. Biz aslında RemotePass’in müşterilerinden biriydik, operasyonel süreçlerimizde kendilerinin hizmetlerini kullanıyorduk. Daha sonrasında yatırım turlarına katılmaya karar verdik. RemotePass dünyada benzer girişimlerin odaklandığı Amerika ve Avrupa yerine, özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerine yönelerek farkını ortaya koyuyor. Bu bölgelerde genellikle uzun süren bürokratik işlemleri kısaltarak, uzaktan çalışanlar için şirket kurma, sigorta ve insan kaynakları süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.”

Yeni özellikler yolda

RemotePass Kurucu Ortağı ve CEO’su Kamal Reggad ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Yatırımı Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'deki görünürlüğümüzü artırıp, operasyonlarımızı genişletmek için kullanmayı hedefliyoruz. Özellikle Türkiye’de arasında Insider gibi markaların olduğu müşteri portföyümüzü artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca, ‘süper uygulamamızla’ tek çatıda altında çalışanlara yönelik sunduğumuz çözümlere gift kart, pazaryeri gibi yeni özellikler eklemeyi planlıyoruz. Şirketlere ise küresel pazardaki uzaktan çalışanların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli ödeme seçenekleri, dolar/euro banka kartı ve özel sağlık sigortası gibi avantajlara bir uygulama ile kolayca erişim sunacağız.”

