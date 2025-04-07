‘Sağlıklı gıda’ trendini arkasına aldı: 100 milyon TL ciroya ulaştı

Dünya genelinde pandemiyle birlikte yükselişe geçen sağlıklı beslenme trendi büyümesini sürdürüyor. Sağlıklı paketlenmiş gıda sektörü bu trendin bir parçası. Dolayısıyla bu kategori de hızlı bir büyüme gösteriyor. Öyle ki 2019 yılında 400 milyar dolarlık bir hacme sahip olan sağlıklı paketlenmiş gıda sektörünün 2024 sonunda 540 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

Tuz, şeker oranları düşürülmüş yağ, laktoz, glüten gibi besinlerden arındırılmış ürün gruplarını, organik ürünleri, yüksek lifli ve proteinli ürünleri kapsayan sağlıklı ürünler kategorisi Türkiye’de de aynı paralelde büyüyor. Pazardaki potansiyel, büyük gıda gruplarının yanı sıra girişimcileri ve Anadolu’daki şirketleri de bu alanda üretime yönlendirmiş durumda. Kahramanmaraşlı Haşiroğlu Gıda da sağlıklı beslenmeye yönelen o şirketlerden.

Sağlıklı tarhana ve cips türlerini Türkiye genelindeki bayiler, yerel ve ulusal marketler ile toptan kanalları aracılığıyla tüketicilerle buluşturduklarını söyleyen Haşiroğlu Gıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Samet Çiftaslan, Avrupa, ABD, Balkan ülkeleri, Rusya ve Japonya’ya ihracat da yaptıklarını belirtiyor. Online satış sitelerinin yanı sıra pazar yerlerinde, Getir gibi platformlardan da satış gerçekleştirdiklerini dile getiren Çiftaslan, “Yaklaşık 100 milyon TL ciroya sahibiz. Ciromuzun yüzde 12’si ihracattan geliyor. 2025 yılı için mevcut bayilik ağımızı geliştirerek Türkiye’nin her şehrinde olmayı hedefliyoruz. Enflasyonun üzerinde bir büyüme öngörüyoruz” diyor.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 70’İ KADIN

Temelleri 1991 yılında Faruk Çiftaslan tarafından atılan Haşiroğlu Gıda, 11 bin metrekare alana sahip tesisinde yaklaşık 600 tonluk üretim kapasitesine sahip. 75 kişiye istihdam sağlayan şirketin çalışanlarının yüzde 70’ini kadınlar oluşturuyor. Klasik tarhanadan glutensiz tarhanaya kadar pek çok tarhana çeşidini üreten şirketin ürün gamında geniş bir sağlıklı atıştırmalık cipsler de yer alıyor. Cips kategorisinde ‘Rivos’ markasıyla; buğday cipsi, yoğurtlu mevsim yeşillikli buğday cispi, acı ekşi buğday cipsi ve taco buğday cipsi çeşitlerini tüketicilerle buluşturan Haşiroğlu Gıda, ürünlerinde katkı maddesi ve koruyucu kullanmıyor.

ÜRETİMDE ‘ÇİN TUZU’ KULLANMIYOR

Kullandıkları hammaddelerin neredeyse tamamını yerli üreticilerden tedarik ettiklerini söyleyen Çiftaslan, “Yerli üretime her zaman destek olan bir bakış var” diyor. Tarhana üretimini geleneksel yöntemlerle gerçekleştirdiklerini belirten Çiftaslan, şunları anlatıyor: “Ürünlerimizin ana ham maddesi Şanlıurfa’dan tedarik ettiğimiz özel buğday. Ürünlerimiz fermante ürünler ve tüketim ömrü tarhana grubunda 18 ay, buğday cipsi grubunda ise 12 ay. Buğday cipsi ürünümüzü diğer ambalajlı marka ürünlerden ayıran en büyük farkı ise MSG (Çin tuzu) içermemesi. Ayrıca ürünlerimiz lif ve protein kaynağıdır. Tarhana cipsi ürünlerimiz de tamamen sağlıklı tüketilecek ürün gruplarıdır. AR-GE birimiz şu anda çikolata kaplı, çiğ köfteli, yoğurt reçeli lezzetli, sucuk aromalı gibi çok farklı lezzetler üzerinde geliştirme yapıyor.”

TÜM ÜRÜNLER GERİ DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

ISO 9001, ISO 22000, Helal, FDA gibi uluslararası standartlara uygun üretim gerçekleştirdiklerini ve tüm ürünlerin geri dönüştürülebilir, sıfır atık yöntemiyle ürettiklerini söyleyen Çiftaslan, ‘çevre dostu’ üretim koşullarını benimsediklerinin altını çizerek, “Paketleme malzemelerimiz geri dönüştürülebilir ambalajlardan üretiliyor. Üretim sonunda fire olarak çıkan ürünleri ise ‘yemlik’ olarak hayvanlara gönderiyoruz. Kağıt, karton, plastik, tahta gibi atıklarımız da anlaşmalı geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor” diyor.