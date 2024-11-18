SAP Sosyal Gönüllülük Programı 10. yılında

Küresel kurumsal uygulama yazılımları pazarının lideri SAP’nin dünya genelinde 10 yıldır yürüttüğü Sosyal Gönüllülük Programı’nın (Social Sabbatical) bu yıl uygulanacağı 4 ülkeden biri de Türkiye oldu.

Küresel çapta sosyal etki yaratmayı ve iş dünyasında sürdürülebilir değerler oluşturmayı hedefleyen SAP, 10 yıldır sürdürdüğü Sosyal Gönüllülük Programı kapsamında her yıl 4 ülke belirliyor. Ardından bu ülkelerde ‘Etkili Sürdürülebilir Kalkınma Modelleri’ni hayata geçirmek için faaliyet gösteren 4 sosyal girişim, belirli global kriterler çerçevesinde seçiliyor. Bu doğrultuda Türkiye’de desteklenmek üzere seçilen sosyal girişimler Ecording, Impact Hub İstanbul, Maide Mutfak ve Mikado olarak belirlendi.

Farklı ülkelerden Türkiye’ye gelen 12 SAP yöneticisi, Sosyal Gönüllülük Programı dahilinde 4 hafta boyunca bilgi ve deneyimlerini ülkemizdeki sosyal girişim kuruluşları ile birebir çalışarak paylaşacak. Bu sayede bu kuruluşların sürdürülebilirlik ve kalkınma amaçlı faaliyetleri kapsamında, gelişimlerine destek olunması ve topluma hizmet etme kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

Sosyal Gönüllülük Programı 2024, 10. Yılında Türkiye’de

Sosyal Gönüllülük Programı’nın 10. yılında Türkiye’deki sürdürülebilir kalkınma modelleri içi çalışan sosyal girişimleri destekleyecek olan SAP, programa dahil olan 4 ülkenin belirlenmesini sosyal etki ölçümü yapan girişim 60 Decibels iş birliğinde, 4 sosyal girişimin seçimini ise Pyxera Global iş birliğinde gerçekleştiriyor.

Türkiye’de faaliyet yürüten Ecording, Impact Hub İstanbul, Maide Mutfak ve Mikado yöneticilerinin de katılımıyla SAP Türkiye ev sahipliğinde geçtiğimiz günlerde İstanbul’da başlayan Sosyal Gönüllülük Programı’nın Kasım ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.

Kanada, Almanya, Avustralya, A.B.D., Brezilya, Hindistan, Filipinler, Güney Afrika ve Nikaragua gibi farklı ülkelerden Türkiye’ye gelen 12 SAP çalışanı, sosyal etki yaratma hedefiyle 4 sosyal girişim ile birlikte çalışmaya başladı.

Programın uzun vadeli ‘sürdürülebilirlik’ etkileri var

10 yıllık deneyimin ardından çıkan sonuçlara göre Sosyal Gönüllülük Programı, sürdürülebilirliği merkezine alan sosyal girişimler için önemli ve kalıcı olumlu etkiler sunuyor. Program paydaşlarının %96’sı, programın uzun vadeli pozitif etkiler yarattığını belirterek faydalanıcılarına sundukları hizmetlerde gözle görülür bir fark oluştuğunu ifade ediyor. Programa katılan SAP çalışanlarının %74’ü, programın profesyonel kariyerlerinde uzun vadeli bir etki yarattığını belirtiyor.

“Sosyal Gönüllülük programı, özel bir deneyim”

Geçtiğimiz yıl, SAP Türkiye adına Vietnam’daki Sosyal Gönüllülük Programı’na katılan SAP Türkiye Kurumsal Müşteri Danışmanı Evrim Evre Çolakoğlu, Sosyal Gönüllülük programının bir çalışanın hayatında yaşayabileceği en özel deneyimlerden biri olduğunu belirterek, “Sosyal gönüllülük, yalnızca kişi için değil programın uygulandığı ülkeler için de büyük bir değer yaratıyor. Bu nedenle Türkiye’nin 2024 yılı için seçilen ülkelerden biri olmasından dolayı çok mutluyum” dedi ve şunları ekledi:

“SAP’in misyonu, sürdürülebilirliği temel alarak dünyanın daha iyi bir yer olmasına ve insanların yaşamlarını iyileştirmesine yardımcı olmak. Çalışanlarını STK’lara ve sosyal girişimlere danışmanlık yapmak üzere dünyanın farklı lokasyonlarına göndermek, liderlik gelişimini böyle bir programla desteklemek, her anlamda bu amaçla örtüşüyor. Vietnam’daki deneyimim sayesinde hem bir sosyal girişimin büyümesine yardımcı olma fırsatı buldum hem de bundan sonraki profesyonel hayatım için değerli olan pek çok yeniliği deneyimledim.”

Vietnam’daki programa SAP Türkiye adına katılan SAP Türkiye Servis ve Danışmanlıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Benlidayı ise, programın küresel bakış açısını genişletme ve toplumlar üzerinde olumlu etki yaratma fırsatı sunduğunu belirterek Vietnam’daki programda, eğitime ulaşamayan çocuklara destek olma fırsatı bulduğunu ifade etti. Benlidayı, “Bu, sadece onların hayatlarına dokunmakla kalmadı, aynı zamanda bana eğitimde fırsat eşitliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bu süreç, profesyonel becerilerimi geliştirmenin yanı sıra, topluma katkıda bulunmanın ve küresel sorunlara çözüm üretmenin önemini daha derinlemesine anlamamı sağladı. Programın ardından Türkiye’ye döndüğümde, edindiğim tecrübe ile benzeri sürdürülebilir programlar oluşturarak hayata geçirdim” dedi.

Türkiye’den Programa seçilen 4 sosyal girişim ve faaliyet alanları

Sosyal Gönüllülük Programı 2024’e Türkiye’den seçilen ve farklı ülkelerden 12 SAP çalışanının bilgi ve deneyimlerini aktaracağı ‘Etkili Sürdürülebilir Kalkınma Modelleri’ hayata geçirmek için faaliyet yürüten 4 sosyal girişime dair bilgiler ise şöyle:

Ecording: İklim krizine karşı teknolojik çözümler geliştiren bir sosyal girişim olarak faaliyet göstermekte olan Ecording, sadece bireysel çözümler geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda sürdürülebilir bir geleceğe giden yolda güçlü bir topluluk oluşturmayı hedefliyor. SAP ile gerçekleştirilecek proje ile tüm partnerlik süreçlerini daha verimli hale getirmeyi amaçlayan Ecording, böylece iklim krizine karşı daha kapsamlı ve etkili çözümler sunabileceğimize inanıyor.

Impact Hub İstanbul: 5 kıtada 60'tan fazla ülkede 20 binden fazla üyesi bulunan küresel bir sosyal girişimcilik merkezinin İstanbul şubesidir. Tüm Impact Hub'lar, gezegen ve insanlar için daha iyi bir gelecek hedefiyle etki odaklı çözümler üretir ve etki odaklı girişimciliği geliştirmek için araçlar yaratır.

Maide Mutfak: 2018’den beri Türkiye'nin ilk ve tek gıda kuluçka merkezi olarak faaliyet gösteren Maide Mutfak, bir gıda imalathanesi olmanın ötesinde, gıda sektörüne atılmak isteyen girişimcilerin iş geliştirmesine, yönetmesine ve büyütmesine destek olmayı kendine misyon edinmiş, paketli sağlıklı gıda konusunda uzmanlaşmış bir merkez.

Büyüme sürecindeki işletmelere muhasebe, hukuk danışmanlığı, grafik tasarım, pazarlama ve reklam gibi iş servisleri konusunda da girişimcilere destek ve danışmanlık veren Maide Mutfak, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu ve bütüncül bir yaklaşımla gıda girişimcilerin hayallerini büyütmeyi ve gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Mikado: 2007 yılında kurulmuş bir sosyal girişim olan Mikado, sürdürülebilir kalkınma için modeller geliştirmekte ve sürdürülebilirlik, toplumsal yatırım ve sosyal etki konularında stratejik danışmanlık ve eğitimler vermektedir. 2015'te Sürdürülebilir Gelişim için Yenilikçi Çözümler Derneği adında bir dernek kuran Mikado, özellikle gençlere odaklanan projeler gerçekleştiriyor. Türkiye'nin güneydoğusundaki depremden etkilenen bölgelerde üç büyük program yürütülüyor. 17 yıldır etki alanını sürekli genişleten Mikado, programın gelecek adımlarına ve iş geliştirme stratejisine çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, SAP ekibinin katkıları ve kılavuzluğunda süreçlerini daha da iyileştirerek faydalanıcılarına daha fazla fırsat sunabileceklerini belirtiyorlar.

