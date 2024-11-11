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Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. yılın üçüncü çeyreğine ait mali tablolarını açıkladı. Şirketin 2024 yılı Eylül sonu 9 aylık toplam net kârı 17,3 milyar TL oldu.

11 Kasım 2024 | 10:50
Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. 1 Temmuz 2024 ila 30 Eylül 2024 tarihleri arasındaki üç aylık döneme ait mali tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınladı. Buna göre şirket anılan dönemi 2 milyon 343 bin 898 TL kârla tamamladı. Bir önceki yılın aynı döneminde 8 milyon 660 bin 873 TL kÂr edilmişti.

Öte yandan yıl başından Eylül ayının sonuna kadar devam eden 9 aylık sürede 17 milyon 288 bin 319 TL kâr eden şirket için bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 8 milyon 788 bin 972 TL seviyesinde olmuştu.

Yılın üçüncü çeyreğinde kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre düşürmüş olan şirket, 9 aylık dönemin sonunda kârını artırdığı gibi özkaynaklarını da artırdı. Bir önceki yılın 9 ayının sonunda 89 milyon 456 bin 725 TL düzeyinde olan özkaynaklar, Bu yılın 9 ayının sonunda 108 milyon 883 bin 761 TL seviyesine yükseldi.

Bir önceki yılın 9 aylık dönemi ile bu yılın aynı dönemi kıyaslandığında, şirketin FAVÖK marjı yüzde 11,2'den yüzde 17,8'e ve net kâr marjı yüzde 17,9'dan yüzde 48,6'ya yükseldi.

Önemli finansal oranlara bakıldığında ise şirketin cari Oranı yüzde 0,68'den yüzde 0,47'ye, likidite oranı yüzde 0,36'dan yüzde 0,23'e ve nakit oranı yüzde 0,07'den yüzde 0,03'e geriledi.

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