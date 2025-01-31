Sen Grup ve Lumia Foundation’dan dev iş birliği

Ağırlıklı olarak gayrimenkul projeleri geliştiren Sen Grup, Türkiye’ye doğrudan yatırımı artırmak için dev bir iş birliğine imza attı. Gerçek Dünya Varlıklarını (RWA) Web3 teknolojisiyle birleştirerek kapsamlı bir ekosistem geliştiren Lumia Foundation, Türkiye’nin önemli gayrimenkul şirketlerinden Sen Grup’a 1 milyar dolar değerinde yatırım gerçekleştirecek.

Lumia Foundation, RWA (real world asset) tokenizasyon yani fiziksel varlıkların dijitalleştirilmesi ve blockchain üzerinde tokenize edilmesi alanındaki faaliyetleriyle ön plana çıkıyor. İnovasyon temelli geleneksel finans ile blok zinciri teknolojisi arasında köprü kurma misyonu edinen Lumia Foundation ile Sen Grup arasında stratejik anlaşma hem sektör hem de şirket için kilometre taşı olacak.

Bu iş birliğinin Türkiye için bir dönüm noktası olabileceğine işaret eden Sen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Karasaç, “RWA’nın öncülerinden Lumia Foundation ile önemli bir iş birliğine imza atıyoruz. Türkiye’deki regülasyonlar izin verdiğinde gayrimenkulde tokenizasyon yapacak şekilde yapılanmamızı ve iş birliğimizi oluşturduk. Sen Grup olarak inovasyon, teknoloji ve sürdürülebilirlik üzerine kurguladığımız “Her şey Sen’le güzel” vizyonumuzu bu iş birliği ile daha da geliştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Lumia Foundation hem ülkemizin hem de Sen Grup’un potansiyelini görerek 1 milyar doları kapsayan bir yatırım gerçekleştirdi. Regülasyonlar izin verdiğinde bu yatırımı harekete geçirmeyi gayrimenkul tokenizasyonu çerçevesinde değerlendirmeyi planlıyoruz. Bu iş birliğinin hem ülkemizin ekonomisine hem de sektöre yeni bir nefes olacağına inancımız tam” değerlendirmesini yaptı.

İş birliği anlaşması imzalanmasının ardından Dünya Ekonomik Forumu’nun Davos Zirvesi’nde açıklama yapan Lumia Foundation Kurucu Ortağı Kal Ali, “Bu ortaklık, son teknoloji ile gerçek dünya uygulamalarının mükemmel sinerjisini temsil ediyor. Türkiye, inovasyonda yeni standartlar belirleme konusunda muazzam bir potansiyele sahip. Bu dönüşüm yolculuğunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.