Siber güvenlikle stratejik iş birliği

Kafein Teknoloji, Google Cloud ile stratejik bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Şirket bu iş birliği sayesinde, ileri düzey siber güvenlik çözümlerinin yanı sıra, altyapı, veri, veri tabanı, analiz ve modern uygulama hizmetlerini SEEMEA bölgesindeki ( Güney Avrupa ve Yükselen Pazarlar) kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.

Kafein Teknoloji ayrıca bu ortaklık ile özellikle Türkiye, başta Azerbaycan olmak üzere Türk Cumhuriyetleri ve Katar gibi Orta Doğu'nun öne çıkan bölgelerinde siber güvenlik hizmetlerini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Kafein Teknoloji ve Google Cloud’ın çözüm ortaklığı kapsamında sunulacak çözümler arasında, Chronicle SIEM, Chronicle SOAR, Mandiant Tehdit İstihbaratı, Mandiant Saldırı Yüzeyi Yönetimi, Mandiant Dijital Tehdit İzleme, Virus Total, reCAPTCHA Enterprise, Cloud Identity, Kimlik ve Erişim Yönetimi, Kimlik Tabanlı Proxy, Bulut Güvenlik Duvarı ve Bulut Veri Kaybı Önleme gibi çeşitli siber güvenlik hizmetleri öne çıkacak.

HIZLI TEHDİT TESPİTİ

Sunulan çözüm ve hizmetlerin temel özellikleri arasında, güvenlik analizi ve operasyon için hızlı vaka analizi ve proaktif aksiyon alma yeteneği bulunuyor. Tehdit istihbaratı kapsamında, hedeflenen kurum veya sistemlerin deep web ve dark web gibi ortamlarda araştırılmasıyla olası tehditlere karşı önlemler alınabiliyor. Ayrıca, bulut ortamında konumlandırılan altyapının güvenliği ile dış ve iç tehditlere karşı koruma sağlanıyor. Yapay zeka destekli siber güvenlik, Google Cloud’un siber güvenlik için özel olarak geliştirdiği AI modeli Sec-PaLM yapay zekası ile hızlı tehdit tespiti ve analizini içeriyor. Son olarak, web uygulama ve API güvenliğiyle ilgili olarak, web uygulamalarının ve API'ların tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması ve uyumluluk gereksinimlerinin karşılanması öne çıkan özellikler arasında öne çıkıyor.

START UP VE KOBİ’LERİ HEDEFLİYOR

Kafein Teknoloji’nin Siber Güvenlik Çözümleri Direktörü Sefa Merve Ağlaç, bu iş birliğiyle, özellikle Google Cloud’un lider üretken yapay zekasının tüm hizmetlerde kullanılmasının hedeflendiğini söyleyerek şöyle devam etti:

“Gelecekte, özellikle yeni start up'lar ve KOBİ'lerin hızla dijital altyapılarını oluşturmasını sağlamak amacıyla büyük çaba harcayacağız; böylece bu kuruluşlar, Google Cloud'un yenilikçi hizmetlerini kesintisiz bir şekilde kullanabilecekler. Bu stratejik ortaklık, siber güvenlik alanında öne çıkan çözümleri SEEMEA bölgesinde yaygınlaştırma hedefimizi daha da güçlendirerek, bölgedeki kullanıcılarımızın ileri düzey siber güvenlik avantajlarından maksimum düzeyde faydalanmasına olanak tanıyacak.”

