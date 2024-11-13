Sinoz'da üst düzey atama

Sinoz Kozmetik Pazarlama Direktörü pozisyonuna Derya Canan Süter’i atadı. Şirketin açıklamasına göre Süter, 20 yılı aşkın kariyerinde birçok markanın pazarlama ve iletişim fonksiyonlarında üst düzey görevler üstlendi. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Derya Canan Süter, yüksek lisans eğitimini Londra’da Westminster Üniversitesi’nde Pazarlama ve Medya Yönetimi üzerine yaptı. Kariyerine Procter & Gamble’de başlayan Derya Canan Süter, 2007-2011 yılları arasında Avea’da pazarlama ve iletişim pozisyonlarında çalıştı. 2012 yılından itibaren çeşitli medya kuruluşlarında pazarlama ve iletişim ekiplerinde görev üstlendi.

