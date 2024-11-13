ARA
DOLAR
34,38
0,05%
DOLAR
EURO
36,47
-0,18%
EURO
GRAM ALTIN
2879,14
0,29%
GRAM ALTIN
BIST 100
9158,54
-0,74%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Sinoz'da üst düzey atama

Sinoz‘un Yeni Pazarlama Direktörü Derya Canan Süter oldu.

13 Kasım 2024 | 10:11
Son Güncellenme: 13 Kasım 2024 | 10:12
Sinoz'da üst düzey atama

Sinoz Kozmetik Pazarlama Direktörü pozisyonuna Derya Canan Süter’i atadı. Şirketin açıklamasına göre Süter, 20 yılı aşkın kariyerinde birçok markanın pazarlama ve iletişim fonksiyonlarında üst düzey görevler üstlendi. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Derya Canan Süter, yüksek lisans eğitimini Londra’da Westminster Üniversitesi’nde Pazarlama ve Medya Yönetimi üzerine yaptı.  Kariyerine Procter & Gamble’de başlayan Derya Canan Süter, 2007-2011 yılları arasında Avea’da pazarlama ve iletişim pozisyonlarında çalıştı. 2012 yılından itibaren çeşitli medya kuruluşlarında pazarlama ve iletişim ekiplerinde görev üstlendi.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2879,14 0,29%
  • ALTIN ONS 2604,4 0,17%
  • BIST 100 9158,54 -0,74%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,183 0,401%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39589 0,13774%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98,01 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3814 0,0524%
  • EURO/DOLAR 1,0597 -0,2419%
  • EURO/TURK LIRASI 36,4726 -0,1763%
  • STERLIN/DOLAR 1,27324 -0,10396%
Borsa Haberleri
Borsada bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var (13 Kasım)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket
Osmanlı Yatırım'dan temettü avansı kararı
Yeni bir bedelsiz kararı var: Yüzde 1527
Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına karışık başladı
THY yolcu rakamlarını açıkladı
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Borsa, altın, döviz... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
GERİ
İLERİ
Borsada bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var (13 Kasım)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket
Osmanlı Yatırım'dan temettü avansı kararı
Yeni bir bedelsiz kararı var: Yüzde 1527
Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına karışık başladı
THY yolcu rakamlarını açıkladı
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Borsa, altın, döviz... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL