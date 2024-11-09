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ŞOK Marketler (SOKM) toplam mağaza sayısını açıkladı

ŞOK Marketler, yılın üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

09 Kasım 2024 | 10:29
ŞOK Marketler (SOKM) toplam mağaza sayısını açıkladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler'in cirosu yılın dokuz ayında 142,7 milyar lira oldu.

Bu dönemde 200'den fazla yeni mağaza açan ŞOK Marketler'in Türkiye’nin 81 ilindeki mağaza sayısı 11 bine yaklaştı.

Yılın ilk üç çeyreğinde istihdamını 48 bin üzerine çıkaran şirket, istikrarlı büyümesini koruyarak ülke istihdamına ve ekonomisine katkı sunmaya devam etti.

ŞOK Marketler, 'ŞOK’ta Ben de Varım' projesiyle başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinden kadın kooperatiflerinin ürünlerini mağazalarında müşterileriyle buluşturmayı sürdürdü.

Proje kapsamında bugüne kadar Hatay, Adana ve Ankara’daki çeşitli kadın kooperatiflerinden 100 binin üzerinde ürün satın alındı.

10 milyon liradan fazla ekonomik değer yaratılan projeyle iş birliği yapılan kooperatiflerdeki kadın istihdamının artmasına da önemli katkı sağlandı.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) temsilcileri 'ŞOK'ta Ben de Varım' projesinin sonuçlarını yerinde gözlemlemek üzere Ekim'de ŞOK Marketler'e ziyarette bulundu.

UN Women temsilcileri ziyarette projenin başarılı sonuçları ve sosyal etkisi için teşekkürlerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel yatırımlarla ve istikrarlı büyümeyle ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Temel ürünlerde her gün uygun fiyat modeliyle müşterilerine destek olduklarını aktaran Demirel, şunları kaydetti:

'Yeni mağaza açılışlarımız ve e-ticaret uygulamamız Cepte ŞOK yatırımlarımızla büyüyerek yeni istihdam oluşturmaya ve ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyoruz. Özellikle yüksek kadın istihdamıyla öne çıkan bir şirket olarak 'ŞOK’ta Ben de Varım' projemiz ile kadınların ekonomik gücünü artırarak üretimde daha fazla yer almalarına destek olmanın gururunu yaşıyoruz. İstihdama katkı verme kararlılığımızla 2024'ün son çeyreğinde de yatırımlarımızı sürdürerek büyümemizi devam ettireceğiz.'

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