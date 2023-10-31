ARA
Bist 100
7514,1
-2,58%
Bist 100
Dolar/TL
28,3176
0,2075%
Dolar/TL
Euro/TL
29,9944
-0,1038%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0585
-0,2967%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1808,07
-0,31%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Şirketler
  • Stellantis 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: ABD'deki grev ne kadar etkiledi?

Stellantis 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: ABD'deki grev ne kadar etkiledi?

Stellantis'ten 3. çeyrek finansal sonuçları...

31 Ekim 2023 | 19:45
0
Stellantis 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: ABD'deki grev ne kadar etkiledi?

Stellantis, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin üçüncü çeyrek geliri 43,7 milyar euroluk analist tahminlerini aşarak yıllık yüzde 7 artarak 45,1 milyar euroya yükseldi.

ABD’de ücret artışları nedeniyle altı hafta süren grevlerin Stellantis’in gelirinde 3 milyar euroluk gerilemeye neden oldu Söz konusu grev döneminde Stellantis’in vergi öncesi faaliyet karı yaklaşık 750 milyon euro azaldı. ABD'de üç büyük otomobil üreticisi Ford, GM ve Stellantis'e karşı 1 aydan fazla süren grevlerin ardından Stellantis Group, geçen hafta Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) ile geçici anlaşma imzalamıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1807,28 -0,36%
  • ALTIN ONS 1985,31 -0,55%
  • BIST 100 7514,1 -2,58%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,3143 0,1955%
  • EURO/TURK LIRASI 29,9863 -0,1308%
  • EURO/USD 1,0583 -0,3184%
  • INGILIZ STERLINI 1,21524 -0,13641%
  • JAPON YENI 151,537 1,637%
  • KANADA DOLARI 1,38636 0,27159%
  • RUS RUBLESI 93,0263 0,5092%
Günün En Çok Okunanları
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası nereden, nasıl alınır?
Bir araştırmaya göre bu beceriye sahip olanlar artık daha fazla kazanıyor
Bir araştırmaya göre bu beceriye sahip olanlar artık daha fazla kazanıyor
Arazi yatırımlarının merkezi: Kentte fiyatlar bir yılda ikiye katlandı
Arazi yatırımlarının merkezi: Kentte fiyatlar bir yılda ikiye katlandı
Zorlu Holding'den Zorlu Enerji'de hisse satışı
Zorlu Holding'den Zorlu Enerji'de hisse satışı
BYD'nin Türkiye'deki ilk modeli ATTO 3 satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
BYD'nin Türkiye'deki ilk modeli ATTO 3 satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
TÜRK-İŞ, ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
TÜRK-İŞ, ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Dünyanın en havalı 40 semti açıklandı: Türkiye'den de bir yer var!
GERİ
İLERİ
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası nereden, nasıl alınır?
Bir araştırmaya göre bu beceriye sahip olanlar artık daha fazla kazanıyor
Arazi yatırımlarının merkezi: Kentte fiyatlar bir yılda ikiye katlandı
Zorlu Holding'den Zorlu Enerji'de hisse satışı
BYD'nin Türkiye'deki ilk modeli ATTO 3 satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
Bir araştırmaya göre bu beceriye sahip olanlar artık daha fazla kazanıyor
Arazi yatırımlarının merkezi: Kentte fiyatlar bir yılda ikiye katlandı
Zorlu Holding'den Zorlu Enerji'de hisse satışı
BYD'nin Türkiye'deki ilk modeli ATTO 3 satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Arazi yatırımlarının merkezi: Kentte fiyatlar bir yılda ikiye katlandı
Zorlu Holding'den Zorlu Enerji'de hisse satışı
BYD'nin Türkiye'deki ilk modeli ATTO 3 satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri
Altın fiyatları bugün ne kadar?
TÜRK-İŞ, ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL