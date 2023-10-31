Stellantis 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: ABD'deki grev ne kadar etkiledi?

Stellantis, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin üçüncü çeyrek geliri 43,7 milyar euroluk analist tahminlerini aşarak yıllık yüzde 7 artarak 45,1 milyar euroya yükseldi.

ABD’de ücret artışları nedeniyle altı hafta süren grevlerin Stellantis’in gelirinde 3 milyar euroluk gerilemeye neden oldu Söz konusu grev döneminde Stellantis’in vergi öncesi faaliyet karı yaklaşık 750 milyon euro azaldı. ABD'de üç büyük otomobil üreticisi Ford, GM ve Stellantis'e karşı 1 aydan fazla süren grevlerin ardından Stellantis Group, geçen hafta Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) ile geçici anlaşma imzalamıştı.