Storks Diamond mağazalaşma atağında

Storks Diamond, büyüme hedefleri doğrultusunda perakende sektöründe yeni bir dönemi başlatıyor. 2025 yılı içinde 34 olan mağaza sayısını 40 ‘a çıkararak yurtiçinde müşterisine daha yakın olma hedefinde olan marka, globalde de güçlü adımlarla mücevhere Türk imzası atacak. Bu yıl Turquality Destek Programı’na dahil olan Storks Diamond global arenada Dubai, Paris, Londra, Miami gibi şehirlerde mağaza açmayı hedefliyor.

İlk 3 markadan biri

Storks Diamond 2024 yılı sonunda yüzde 10 büyüme hedefi ile ilerliyor. 1971 yılında faaliyetlerine başlayan Storks Diamond, Türkiye’de 34 mağaza ve 150 satış noktası ile hizmet veriyor. Üretiminin yüzde 75’ini ihraç eden marka, yurt dışında 30 ülkede 55 satış noktası ile hizmet veriyor. Mağazalaşma atağı ile 2025 yılında yurtiçinde 6 yeni lokasyonda tüketici ile buluşma hedefinde olduklarını belirten Storks Diamond Genel Müdürü Gökhan Güner, Storks markasının gücünü modern mağazacılık anlayışı ve müşteri odaklı stratejilerle birleştirerek büyüme yolculuklarına hız katacaklarını belirtiyor. Güner, ‘Hedefimiz Türkiye’de maksimum 55 mağazaya ulaşmak. Ancak odağımızda iyi hizmet, doğru bilgi ve tüketici güveni var. Mağazalarımızda sadece ürün çeşitliliğini artırmakla kalmayıp aynı zamanda mücevher alışverişine yeni bir deneyim kazandırmayı amaçlıyoruz. Mücevherin bir sanat dalı olduğunu bildiğimiz için, buna göre her müşterimizi mağazamızda özel hissettirecek bir atmosfer üzerinde çalışıyoruz. Yeni dönemde açılacak mağazalarda sadece mücevher satışı değil, aynı zamanda Storks’un zanaatkar ruhunu yansıtan özel müşteri deneyimi yaşatılacak.’ diyor.

"Sektör büyümeye devam ediyor"

Türkiye mücevher sektörü, köklü el işçiliği geleneği, yüksek kaliteli üretim kapasitesi ve zenginliği ile dünya çapında önemli bir konuma sahip. “Türkiye dünyanın en önemli 3 mücevher üretim noktasından biri olarak kabul ediliyor” diyen Güner, “Türkiye’de sektör büyümeye devam ediyor. Globalleşen yeni dünyada, dijitalleşmenin etkisi ve sosyal medyanın yeni trendleri anında müşterilere sunması sayesinde tüketicinin sektörle etkileşimi hızlandı. Artık yeni trendleri birçok ülke ile aynı anda müşterilerimize sunabiliyoruz. Eskiden mücevher sektörü sadece özel günlerde (evlilik teklifi, yıl dönümü, doğum günü vs.) geleneksel amaçlara hizmet eden bir sektördü. Tüketici ilgisi artmaya başladı. Özellikle altın fiyatları arttıkça taşlı ve pırlantalı ürünlere ilgi yükseliyor. Gençlerde yoğun ilgi söz konusu. Erkekler de aksesuar olarak pırlantalı ürünlere yöneliyor. Artık sadece klasik değil modern ve özgün tasarımlarda özellikle günlük kullanımda tercih edilmeye başladı. E-ticaretin hızla yayılmasıyla birlikte online mücevher alışverişi de arttı, dijital satış platformları markalar için önemli bir satış ve tanıtım kanalı haline geldi. Bu değişim, mücevher sektörünü daha dinamik, yenilikçi ve müşteri odaklı bir yapıya dönüştürdü.” dedi. Markalaşmanın sektör için önemine vurgu yapan Gökhan Güner, “Markalaşma aynı zamanda el işçiliği ve zanaat içeren bu sektörün müşterilere daha hızlı ve etkin şekilde hizmet vermesini sağlıyor. Güvenilirlik ve kalite algısını artırmakla beraber sadık müşteri kitlesi markaya değer katıyor. Farklılaşma ve fiyat rekabeti, global tanınırlık ve uzun vadeli büyüme planları markalaşmanın en önemli katkıları…” diyor.

Storks markalaşma vizyonu doğrultusunda üretim ve genel merkezini 1.5 milyon Euro yatırımla İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Fişekhane’ye taşıyor.

Turquality destek programına dahil oldu

Storks Diamond, Turquality destek programına dahil oldu. Yılda ortalama 10 milyon Dolar ihracat gerçekleştiren ve 50 ülkede faaliyet gösteren Storks arkasına aldığı Turquality desteği ile 2025 sonuna kadar 5, öncelikli Avrupa olmak üzere 5 yıllık projeksiyonda 15 mağaza açmayı hedefliyor. Markanın şu anda aktif olarak ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında Almanya , Amerika , Rusya ,Belarus ,Kazakistan ,Katar ,Libya , Brezilya, Arjantin geliyor.

‘Global hedeflerimizle birlikte ülkemizin perakende ve lüks tüketim sektöründeki liderliğini pekiştirmek istiyoruz. Türk markaları arasında pırlantalı mücevher ihracatında lider konumda olsak da daha gidecek çok yolumuz var. Uluslararası pazarlarda mücevher stiline daha güçlü bir şekilde Türk imzasını atmak istiyoruz. Yenilik, tasarım, trendleri takip etme ve üretim gücü olarak Türkiye oldukça avantajlı bir konumda. Storks olarak biz de üretici olmamızın gücünü kullanarak, yurt dışında mağazalaşarak ve güçlü bir marka yapılanmasıyla büyümek istiyoruz. Yurt dışında daha çok franchise sistemiyle ve yatırımcılar ile birlikte büyüme hedefindeyiz. Pırlanta sektörü riski olmayan bir yatırım aracı. Durduğu yerde değer kazanan ve yatırımcı için de değeri sürekli artan bir yatırım olanağı sunuyor. Biz de güçlü konseptimiz ve know how’ımız ile yatırımcıya değerli bir yatırım olanağı sunuyoruz. Turquality’den aldığımız destekleri de yatırımcı için reklam, tanıtım olarak kullanıyoruz. Üretim gücümüzü ve deneyimimiz iyi kullanmak istiyoruz. Toplumsal tüketim alışkanlıklarına göre üretim yapıyoruz. Örneğin Rusya, Belarus gibi soğuk ülkelerde kalın giyinildiği için kolye çok ilgi görmez ya da İran, Suudi Arabistan gibi kapalı toplumlarda yüzük çok talep alır. Pazarın ihtiyacı ve tüketim alışkanlıklarına yönelik koleksiyonlar üreterek satış hacmimizi artırmayı planlıyoruz.’ şeklinde konuşan Güner, Storks’un 2025 sonuna kadar İngiltere, Kanada, Yunanistan’da var olacağının ve Dubai, Londra, Paris, Miami gibi dünyanın gözde şehirlerinde mağaza açmayı hedeflediklerinin altını çiziyor.

Franchise fırsatları yatırımcıların dikkatini çekiyor

2025 yılı sonuna kadar 6 yeni mağaza daha açarak 40 şubeye ulaşma hedefinde olan Storks, Türkiye genelinde farklı illerde müşterileri ile buluşacak. Mücevher sektörünün yanı sıra aynı zamanda Türk ekonomisine de değer katmayı amaçlayan Storks, her yeni mağaza ile farklı bölgelerde istihdam yaratacak. Büyüme stratejileri kapsamında yatırımcılara franchise fırsatı da sunan marka, mağaza konseptini ve mimari konsepti yatırımcıya hazır olarak sunuyor ve isim hakkı bedeli talep etmiyor. Mimari konseptin uygulanma maliyeti yatırımcı tarafından karşılanmakta olup, mağazanın konsept tasarımı Storks’un kendi mimarları tarafından belirlenen şartnameye uygun olarak yapılıyor. Yatırımcı, dilerse mağazanın anahtar teslimini şirket mimarlarına yaptırabiliyor ya da mağaza inşasını kendi bünyesinde gerçekleştirebiliyor. Satış bedelinin %5'i oranında bir reklam katkı payı alınırken, bu oran 2024 yılı için sabit tutuluyor. Franchise yatırım maliyeti, mağazanın bulunduğu lokasyona bağlı olarak değişkenlik gösterse de minimum 250 Bin Dolar’dan başlıyor. Özellikle cadde mağazaları ve AVM’lerde açılacak mağazalar için fırsatlar sunan Storks, mücevherat sektöründe veya lüks perakendede deneyime, finansal yeterliliğe sahip ve markanın kalite standartlarına uyumlu bir işletme yönetim becerisine sahip olacak yatırımcılarla iş birliği yapmayı planlıyor. Türkiye’de öncelikli iller Samsun, Kayseri, Antalya, Giresun ve Mersin yer alıyor.