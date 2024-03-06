ARA
Bist 100
8853,12
-0,08%
Bist 100
Dolar/TL
31,7266
0,4269%
Dolar/TL
Euro/TL
34,4931
0,3668%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0872
0,1299%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2168,65
0,26%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Sunny, premium ürünlerle büyüyecek

Tüketici talebi doğrultusunda büyük ekranlı akıllı televizyon üretimine yönelen SUNNY Elektronik, büyük ekranlı televizyonlarla pazar payını yüzde 10’a çıkartı. Şimdi de QLED televizyonlarla da iç pazardaki payını yükseltmeyi hedefleyen şirket, yurtdışında da büyüyor. Atmaca Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, yüzde 20 olan ihracat rakamını 2025 yılına kadar yüzde 50’nin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

06 Mart 2024 | 12:02
Sunny, premium ürünlerle büyüyecek

Yerli elektronik üreticisi SUNNY Elektronik, 2024 planlarını globalleşme ve yeni ürün üzerine kurguladı. Tüketicinin son beş yılda televizyon kullanımına yönelik alışkanlıklarının değiştiğine değinen Atmaca Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca artık telefon, tablet kadar kolay kullanılabilecek ve tüketicinin hızlı işlem yapabileceği televizyonlar tercih edildiğini dile getirdi. Büyük ekranlı akıllı televizyonları ile önemli bir noktaya gelen SUNNY’nin evlerde ilk televizyon olarak tercih edildiğini ve bu sayede iç pazar paylarını yüzde 10’a çıkardıklarını belirti. Atmaca, “2023 yılında 2022 yılına göre adetsel bazda yüzde 20 oranında bir büyüme yakaladık. 50 inç ve üzeri televizyon pazarındaki gücümüzü artırdık. Yıl genelinde bir denge yakalayabildiğimiz için mutluyuz”  dedi. 

2.5 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPTI

Bu sene 45’in yılı geride bırakan marka 2024’te yeni ürünlerini de tüketiciyle buluşturacak. Bundan sonraki hedeflerinin kaliteli ürünlerini premium ürün algısı ile pekiştirmek olduğunu belirten Adem Atmaca, televizyon grubuna QLED televizyonları ekleyeceklerini dile getirdi. Atmaca “QLED televizyonlar standart LED TV'lere oranla çok daha iyi görüntü kalitesine sahip. Biz de bu önemli değeri kullanıcılarımızla erişilebilir fiyatlarla buluşturmak istiyoruz. Yeni ürünümüz tasarımı ve donanımı ile tüketicimize memnun kalacakları kullanıcı deneyimi sunacak. QLED ürünümüzün genel televizyon satışlarımızın bu sene yüzde 10’unu oluşturacağını düşünüyoruz. 2025 yılında ise yüzde 60’a ulaşmasını hedefliyoruz. Bununla beraber OLED TV'ler için üretim tesisimize bu sene 2.5 milyon dolar yatırım yaptık. 2025 yılında tüketici ile buluşturacağımız 65- 77 inç OLED televizyonlarımızın ilk sene satışlarımızdan yüzde 5 pay almasını bekliyoruz.

İHRACATIN PAYI ARTACAK

Türkiye’nin çok köklü bir televizyon üretim tecrübesi bulunduğunu belirten Adem Atmaca, dünyada satılan televizyonun yüzde 5'inden fazlasının Türkiye’de üretildiğini vurguladı. Atmaca “SUNNY olarak İtalya başta olmak üzere bütün Avrupa’ya televizyon ihracatı yapıyoruz. Genel satışlarımızda yüzde 20 payı olan ihracatımızı 2025 yılında yüzde 50’nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu. 

AKADEMİ KURDU

Markanın kurucusu Hayrettin Atmaca’nın adını taşıyan vakfın desteği ile öğrencilere yönelik önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Adem Atmaca, Türkiye için eğitim konusunda özel sektörün de sorumluluk üstlenmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi. 2023 yılında açılan Çatalca SUNNY Bilişim Merkezi’nin yanı sıra şubat ayında protokolü imzalanan SUNNY Mesleki Eğitim Akademisi ile bu konuda önemli bir yol kat ettiklerini belirten Atmaca “Ülkemizin aydınlık yarınları için bugünün gençlerine yatırım yapmamız gerekiyor. Dünya çok hızlı gelişiyor ve değişiyor. Bu değişime öğrencileri erken yaşta dahil etmek gerekiyor. Biz Hayrettin Atmaca Vakfı desteği ile geçtiğimiz sene Çatalca SUNNY Bilişim Merkezi’nin hizmete açtık. Burada 10-17 yaş arası 350’ye yakın öğrenci yazılımdan robotik kodlamaya diledikleri alanlarda eğitim alabiliyor. Altı farklı atölyede; robotik kodlama, çizim, yazılım, tasarım ve üretim, stop motion ile 3D modelleme gibi konularda eğitimler verilerek öğrencilerin becerileri geliştirmelerine katkı sağlıyoruz.  Bu sene ise Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız iş birliği ile Esenyurt SUNNY Mesleki Eğitim Akademisi’ni hayata geçirmek için çalışmalarımıza başladı” dedi.

AĞRI’DA TEKNOLOJİ YARIŞMASI

İlk defa 2023 yılında “Ağrı’nın Zirvesi’nde Teknoloji Yarışması” gençlerin, öğrencilerin robotik konusunda kendilerini geliştirmeleri için hayata geçirilen proje bu sene Ağrı’nın yanı sıra Iğdır, Kars ve Ardahan illerinin dahil olması ile yoğun ilgi ile karşılandı. Yarışmaya katılan 148 farklı grupta, toplam 740 öğrenci arasında yapılan ön eleme sonrasında 20 takım finale çıkmaya hak kazandı. Mayıs ayında final yapacak olan yarışma için çok heyecanlı olduklarını belirten Adem Atmaca, “Yıllar sonra bu yarışmanın daha da büyümesi ve Türkiye’nin farklı illerinden katılımlarla Ağrı’da final yapması en büyük arzumuz” diye konuştu.   
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2168,65 0,26%
  • ALTIN ONS 2126,09 -0,17%
  • BIST 100 8853,12 -0,08%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,834 -0,057%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35887 -0,0445%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,21 -0,6878%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,7266 0,4269%
  • EURO/DOLAR 1,0872 0,1299%
  • EURO/TURK LIRASI 34,4931 0,3668%
  • STERLIN/DOLAR 1,27233 0,1397%
Günün En Çok Okunanları
2023 Yılı Ücret Gelirleri Beyan Sınırı: Hangi durumda vergi iade edilir?
Zincir marketlerde glütensiz ürün bulundurma zorunluluğu... Detaylar belli oldu
Zincir marketlerde glütensiz ürün bulundurma zorunluluğu... Detaylar belli oldu
Küresel piyasalar PMI verilerine odaklandı
Küresel piyasalar PMI verilerine odaklandı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dünyanın en zengin kişisi değişti: 3 yıl sonra yeniden zirvede!
Dünyanın en zengin kişisi değişti: 3 yıl sonra yeniden zirvede!
Luxin Türkiye 11-14 Mart'ta gerçekleştirilecek
Luxin Türkiye 11-14 Mart'ta gerçekleştirilecek
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
2023 Yılı Ücret Gelirleri Beyan Sınırı: Hangi durumda vergi iade edilir?
Zincir marketlerde glütensiz ürün bulundurma zorunluluğu... Detaylar belli oldu
Küresel piyasalar PMI verilerine odaklandı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dünyanın en zengin kişisi değişti: 3 yıl sonra yeniden zirvede!
Zincir marketlerde glütensiz ürün bulundurma zorunluluğu... Detaylar belli oldu
Küresel piyasalar PMI verilerine odaklandı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dünyanın en zengin kişisi değişti: 3 yıl sonra yeniden zirvede!
Luxin Türkiye 11-14 Mart'ta gerçekleştirilecek
Küresel piyasalar PMI verilerine odaklandı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dünyanın en zengin kişisi değişti: 3 yıl sonra yeniden zirvede!
Luxin Türkiye 11-14 Mart'ta gerçekleştirilecek
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL