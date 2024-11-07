TAB Gıda'nın geliri beklentileri aştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAB Gıda, 2024'ün ilk dokuz aylık döneminde yıllık bazda reel gelir artışı sağlarken marjlarını beklentilerin üzerine taşıdı. Şirketin toplam hasılatı 22,9 milyar liraya ulaşırken, FAVÖK'ü geçen yıla kıyasla 4,9 milyar liraya yükselerek yüzde 4 reel artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAB Gıda Co-CEO'su Özgür Çetinkaya, TAB Gıda'nın 2024'ün dokuz aylık döneminde sistem genelindeki gelirlerinin yüzde 64 artarak 30,1 milyar liraya ulaştığını belirtti.

Çetinkaya, güçlü performansla birlikte, şirket olarak gelirlerini ve FAVÖK'lerini reel olarak artırdıklarının bilgisini vererek, "FAVÖK marjımız hem üçüncü çeyrek bazında hem de dokuz aylık dönemde beklentilerin üzerinde artarak, üçüncü çeyrekte 1,3 puanlık yükselişle yüzde 23,1 seviyesine ulaştı. Bu sonuçlar, müşteri ve kalite odaklı verimli operasyonlarımızın olumlu etkisini gösteriyor. 2024'ün ilk dokuz ayında, toplam varlıklarımızı reel olarak yüzde 10 artırarak bilançomuzu güçlendirdik. Özkaynaklarımızda da yüzde 11 bir büyüme sağladık." ifadelerini kullandı.

Güçlü nakit pozisyonları sayesinde bilançolarının dayanıklılığını artırdıklarını aktaran Çetinkaya, bilançolarında herhangi bir döviz borcunun da bulunmadığını kaydetti.

"Franchise restoranlarımızın portföyümüzdeki payı yüzde 45'e ulaştı"

Çetinkaya, yatırımlarına devam ederek 76'sı üçüncü çeyrekte olmak üzere dokuz aylık dönemde toplam 182 yeni restoran açarak, restoran sayılarını 1781'e yükselttiklerine ifade etti.

Çetinkaya, "Bu da ortalamada her iş günü yeni bir restoran açtığımızı göstermektedir. Üçüncü çeyrek itibarıyla franchise restoranlarımızın portföyümüzdeki payı yüzde 45'e ulaştı. Kendi işletmelerimiz ve franchise lokasyonlarımız arasında dengeli bir model oluşturmaya devam ediyoruz. Bu model, satışlarımıza ve karlılığımıza katkıda bulunurken, pazar payımızı güçlendirmede de kritik bir rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

TAB Gıda'nın büyümesinde dijital dönüşümün önemli bir rol aldığını belirte Çetinkaya, bu sayede operasyonel verimliliklerini de artırdıklarını vurguladı.

Çetinkaya, teknolojik yeniliklerle desteklenen adımları sayesinde, restoranlarında müşterilerine daha konforlu alan yaratıklarını ve deneyimlerini iyileştirdiklerini anlattı.

Dijitalleşme konusundaki kararlılıklarının operasyonel verimliliklerini artırma hedeflerine katkı sağlayarak, marjlarının iyileşmesine destek olduğunu bildiren Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Üçüncü çeyrek itibarıyla restoranlarımızda toplam 1120 self-servis sipariş ekranı kurarak geleneksel sipariş yöntemlerini, yüksek teknolojiyle değiştirmeye devam ettik. Böylece müşterilerimizin kendi siparişlerini vermelerini sağlayarak daha hızlı ve kolay bir sipariş deneyimi sunuyoruz. Aynı zamanda bu dönemde evlere servis siparişlerindeki çalışmalarımız sayesinde de güçlü sonuçlar elde etmeye devam ettik. Dokuz aylık dönemde paket servis siparişlerinde yüzde 11 artışla 35,2 milyon fiş sayısına ulaştık. Dijitalleşmeye odaklanmamız sayesinde, dijital satışlarımız toplam satışlarımızın yüzde 30'undan fazlasını oluşturuyor."

Çetinkaya, "Pazar konumumuzu güçlendirirken, operasyonel verimliliğimizi en üst düzeye çıkarmaya ve sürdürülebilir, karlı büyümeye odaklanmaya devam ediyoruz. Tüm paydaşlarımızai çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza güven ve desteklerinden dolayı içten teşekkürlerimizi sunarız. Ortak çabalarımız, vizyonumuzu daha ileri taşımamıza ve birlikte başarıya ulaşmamıza olanak sağlıyor." ifadelerini kullandı.