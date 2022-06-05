Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından yapılan açıklamaya göre banka emekli maaşını TEB’e taşıyan müşterilerine yönelik yeni emekli kampanyasını başlattı.

AA’nın aktardığı habere göre bankadan yapılan açıklamada şu bilgiler veriliyor:

Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB’den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri, 3 bin 750 TL’ye varan nakit promosyon kampanyasından faydalanabilecek. Öte yandan, TEB’e davet ettikleri ve maaşını TEB’e taşıyan her bir emekli maaş müşterisi yakınları için de 250 TL, toplamda 2 bin 500 TL’ye varan nakit ödül kazanabiliyor.

Emekli müşterileri için özel müşteri hizmet hattı bulunan TEB, emeklilerin bu hattan ve Bireysel İnternet Şube ile CEPTETEB mobil uygulamasından yapacakları EFT/FAST ve havale işlemlerinden ücret almıyor.

TEB şubelerinde öncelikli hizmet, kredi kartı ücret muafiyeti, emekli maaş müşterilerine özel avantajlı oranlarla ihtiyaç kredisi, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine avantajlı faiz ve ATM’lerden yüksek çekim limiti, TEB’in emeklilere özel paketi kapsamında sunduğu hizmetler arasında yer alıyor.