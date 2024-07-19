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THY duyurdu: Dünyada yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edildi

Türk Hava Yolları (THY) biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunla ilgili açıklama yaptı: Dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir.

19 Temmuz 2024 | 10:17
THY duyurdu: Dünyada yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edildi

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti. Üstün, "Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA PEK ÇOK ŞİRKETİ ETKİLEYEN YAZILIM KAYNAKLI PROBLEM
Üstün bir sonraki açıklamasında ise şu bilgileri paylaştı: Değerli yolcularımız, Dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz.

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Erdemir'den ilk kez eurobond ihracı: Kaynak, nerede kullanılacak?
Şişecam'dan (SISE) yeni şirket duyurusu
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var
Aygaz bilanço tarihi belli oldu
Emlak Konut (EKGYO) 2. çeyrek satış rakamlarını duyurdu
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (17 Temmuz)
Pasifik GYO’dan (PSGYO) bedelsiz açıklaması
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