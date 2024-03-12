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THY'nin yeni markası "AJet" bilet satışlarına başladı

2008 yılında Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası olarak kurulan AnadoluJet, bugün itibarıyla "AJet" adı altında bilet satışlarını resmi internet sitesi üzerinden başlattı.

12 Mart 2024 | 13:45
THY'nin yeni markası "AJet" bilet satışlarına başladı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, "Uçmayan kalmasın" hedefiyle THY'nin bir markası olarak kurulan AnadoluJet, 16 yılda 150 milyonun üzerinde yolcuyu sevdiklerine kavuşturdu.

AnadoluJet, bugün itibarıyla "AJet" adı altında bilet satışlarını resmi internet sitesi "ajet.com" üzerinden başlattı.

Gökyüzüyle 31 Mart'tan itibaren buluşarak hava yolu deneyimini daha modern, konforlu ve erişilebilir hale getirmeyi hedefleyen AJet, bu yılın yaz döneminde filosunda bulunan 95 uçak ile iç hatlarda 41, dış hatlarda 52 nokta olmak üzere toplam 93 noktaya sefer icra edecek.

Küresel ölçekte büyüme hedefi olarak 10 yıl içerisinde 200 uçaklık filo ile toplam 44 ülkeye uçmayı planlayan AJet, küresel standartlarda düşük maliyetli hava yolu olacak ve pazardaki rekabetçi konumunu daha da güçlendirecek.

 

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