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Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor

Türk Hava Yolları, yeni bir şirket kurulması yönünde karar alındığını duyurdu.

06 Nisan 2024 | 10:25
Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor

Türk Hava Yolları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, spor kulübü faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yönetmek amacıyla yeni bir şirket kuracağını duyurdu.

KAP'a gönderilen bildirime göre, Türk Hava Yolları'nın tamamına sahip olacağı yeni şirket, İstanbul il sınırları içinde "THY Spor A.Ş." adıyla veya belirlenecek başka bir ticari unvan altında faaliyet gösterecek. Şirket, 1.000.000 TL nakit sermaye ile anonim şirket statüsünde kurulacak.

Bu adım, şirketin spor alanındaki varlığını güçlendirmeyi ve rekabetçi bir konum elde etmeyi amaçlıyor. Türk Hava Yolları'nın spor faaliyetlerinin daha da genişleyeceği ve gelişeceği öngörülüyor.

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