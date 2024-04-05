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THY'de bedelsiz ve temettü gelecek mi? Açıklama var

Türk Hava Yolları (THY) geçen yıl tüm zamanların rekoru olarak 83,4 milyon yolcu taşıdı. THY yöneticilerinden ise önemli açıklamalar geldi.

05 Nisan 2024 | 15:32
Son Güncellenme: 05 Nisan 2024 | 15:40
THY'de bedelsiz ve temettü gelecek mi? Açıklama var

THY finansal sonuçlarına ilişkin yapılan toplantıda verilen bilgiye göre, şirketin yurt içi yolcu kapasitesi geçen yıl 2022'ye göre yüzde 23,5 artarken, yolcu sayısı da yüzde 19 yükselişle 30 milyonun üzerine çıktı. Öte yandan Hürriyet yazarı Sefer Levent'in haberine göre THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ve THY'de Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker'den önemli açıklamalar geldi. Notlar şöyle:

1 2033 HEDEFİ

2033 HEDEFİ Levent'in yazısına göre THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Airbus’a verdikleri 355 adetlik uçak siparişini hatırlatarak “90 yıldaki büyümeyi gelecek 10 yıla sığdırmaya çalışıyoruz. Uçaklardan ilk siparişler Ağustos 2025’te filoya dahil olacak. 10 yıl içinde uçak sayımız 810’a çıkacak” dedi.

2 RAKAMLARLA THY

RAKAMLARLA THY Yazıya göre Bolat “Toplam gelirimiz geçen yıl yüzde 14 artarak 20.9 milyar dolara çıktı. Net borcumuz 2020 yıl sonundan bugüne kadar 6.7 milyar dolar azaldı. Esas faaliyet kârımız bir önceki yıla yakın, 2.9 milyar dolar oldu. İştiraklerimizin (17 adet) kâra katkısı 2019 yılına göre yüzde 60 arttı. Geçen yıl 83.4 milyon yolcu taşıyarak rekor kırdık. 2023’te yolcu kapasitemiz pandemi öncesinin yüzde 25 üzerinde. Rakiplerimizin (Lufthansa, Air France-KLM, British Airways, American Airlines gibi) kapasitesi henüz pandemi öncesi seviyelere gelemedi” diye konuştu.

3 BEDELSİZ VE TEMETTÜNÜN ÖNÜ AÇILDI

BEDELSİZ VE TEMETTÜNÜN ÖNÜ AÇILDI Yazıya göre THY için önümüzdeki yıllarda bedelsiz sermaye artışı ve temettünün de önü açıldı. Yazıda şu bilgi paylaşılıyor: "THY Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker’in verdiği bilgilere göre enflasyon muhasebesi sayesinde bilançoda yapılan bu teknik düzeltme sonrasında THY’nin önümüzdeki yıllarda kâr payı dağıtmasının ve bedelsiz sermaye artırımına gitmesinin de önü açılmış oldu. Borsa İstanbul’da işlem gören THY, en son temettü ödemesini 2012’de yapmıştı"

4 THY'NİN PAYLAŞTIĞI BİLGİLER

THY'NİN PAYLAŞTIĞI BİLGİLER Öte yandan THY bu hafta içinde finansal ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Paylaşılan diğer bilgiler ise şöyleydi:

5 DIŞ HATLARDA KAPASİTE ARTIŞI

DIŞ HATLARDA KAPASİTE ARTIŞI "Dış hatlarda kapasite artışı yüzde 16'ya yaklaşırken, yolcu sayısı yüzde 14 yükselişle 53 milyona ulaştı. Yurt dışında özellikle Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı Avrupa ülkelerindeki yolcu sayısı artışı yüzde 20'yi aştı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) yayımladığı verilere göre, geçen yıl küresel dış hat yolcu kapasitesi Kovid-19 öncesi dönem olan 2019'un yüzde 12 gerisinde kalırken, THY, o yılın yüzde 27 üzerine çıkarak sektörün en önde gelen hava yollarından biri olmaya devam etti. İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en çok uçuş sunan havalimanı oldu".

6 KARGO TAŞIMACILIĞI

KARGO TAŞIMACILIĞI "24 kargo uçağı ve 416 yolcu uçağıyla 133 ülkedeki 364 noktada hava kargo hizmetleri sunan THY, geçen yıl taşıdığı ücretli kargo miktarını 2019'a göre yüzde 16 artırdı. Son 10 yılda kargo taşımacılığındaki pazar payını 3 katından fazla artıran Turkish Cargo, IATA verilerine göre, 2023'te dünyanın en büyük 4. hava kargo taşıyıcısı olarak başarısını sürdürdü."

7 UÇAK SAYISINI 440'A YÜKSELTTİ

UÇAK SAYISINI 440'A YÜKSELTTİ "100. Yıl Stratejisi çerçevesinde 2033'te 800 uçağı aşan bir filoya sahip olmayı hedefleyen THY, küresel havacılık sektöründe yaşanan tedarik problemlerine ve üretimdeki darboğaza rağmen geçen yıl filosuna 46 uçak ekledi ve yüzde 12'lik artışla uçak sayısını 440'a yükseltti"

8 "1 TRİLYON LİRAYI AŞAN TOPLAM VARLIK"

"1 TRİLYON LİRAYI AŞAN TOPLAM VARLIK" THY'nin toplam varlığı 1 trilyon lirayı (35,7 milyar dolar) aşıyor. Geçen yıl Türkiye'ye 16,3 milyar dolarlık ihracat geliri ve 8,1 milyar dolarlık döviz katkısı sağladı
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