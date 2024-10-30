Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanlara göre, Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki 1 TL nominal değerli 750 milyon adet RHG Enertürk payları 6.2 milyar TL, 25 TL nominal değerli 3.88 milyon adet Muradiye Elektrik payları 2.1 milyar TL, 1 TL nominal değerli 50 milyon adet Form Sünger payları ise 3.15 milyar TL muhammen bedel üzerinden ihale edilecek.

İhalelere katılım teminatları; RHG Enertürk için 310 milyon TL, Muradiye Elektrik için 105 milyon TL ve Form Sünger için 160 milyon TL öngörülürken, son teklif ve ihale tarihleri; RHG Enertürk için 5 Aralık, Muradiye Elektrik için 4 Aralık ve Form Sünger için 3 Aralık olarak belirlendi.