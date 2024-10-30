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TMSF 3 şirketi daha satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetindeki RHG Enertürk Enerji Üretim AŞ, Muradiye Elektrik Üretim AŞ ve Form Sünger ve Yatak Sanayi AŞ'nin paylarının satışı için bir dizi açtı.

30 Ekim 2024 | 09:46
TMSF 3 şirketi daha satışa çıkardı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanlara göre, Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki 1 TL nominal değerli 750 milyon adet RHG Enertürk payları 6.2 milyar TL, 25 TL nominal değerli 3.88 milyon adet Muradiye Elektrik payları 2.1 milyar TL, 1 TL nominal değerli 50 milyon adet Form Sünger payları ise 3.15 milyar TL muhammen bedel üzerinden ihale edilecek.

İhalelere katılım teminatları; RHG Enertürk için 310 milyon TL, Muradiye Elektrik için 105 milyon TL ve Form Sünger için 160 milyon TL öngörülürken, son teklif ve ihale tarihleri; RHG Enertürk için 5 Aralık, Muradiye Elektrik için 4 Aralık ve Form Sünger için 3 Aralık olarak belirlendi.

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Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Tüpraş (TUPRS) 5 yıllık ihaleyi duyurdu
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
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