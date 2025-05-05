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Tofaş'tan görev değişikliği açıklaması

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. bugün KAP'a 'görev değişikliği' hakkında açıklama yaptı.

05 Mayıs 2025 | 19:11
Tofaş'tan görev değişikliği açıklaması

TOFAŞ'tan KAP'a yapılan bildirim şöyle: Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin paylarının tamamının Şirketimiz tarafından satın alınmasının ardından, Şirketimizin stratejik hedefleri doğrultusunda daha etkin bir marka yönetimi sağlanması amacıyla, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. çatısı altında Türkiye'de temsil edilmekte olan tüm Stellantis markaları ile Filo ve 2. El satış operasyonunun yönetimi, Genel Müdürlüğe bağlı olarak yeni kurulan "Markalar Direktörlüğü" bünyesinde yürütülecektir. Yeni oluşturulan bu organizasyonel yapılanma kapsamında, Markalar Direktörü görevine 05.05.2025 tarihi itibarıyla Sayın İbrahim Anaç atanmıştır.
 

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Boğaziçi Beton (BOBET) temettü tarihi ve miktarını duyurdu
5 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 hisse var
Çimbeton'dan Rekabet kararıyla ilgili açıklama
Forte Teknoloji'den Rekabet Kurumu başvurusu
Borsada cuma günü temettü duyuran 4 şirket
T+2'den T+1'e mi? Borsa İstanbul'dan takas tarihi açıklaması var
Borsa, altın, dolar... Haftalık performans
Bir dönemin sonu: Ünlü yatırımcı emekli oluyor
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 90
Pazartesi günü 1 hissede bedelli sermaye artırımı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket (Temettü takvimi)
2 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
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