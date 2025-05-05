TOFAŞ'tan KAP'a yapılan bildirim şöyle: Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin paylarının tamamının Şirketimiz tarafından satın alınmasının ardından, Şirketimizin stratejik hedefleri doğrultusunda daha etkin bir marka yönetimi sağlanması amacıyla, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. çatısı altında Türkiye'de temsil edilmekte olan tüm Stellantis markaları ile Filo ve 2. El satış operasyonunun yönetimi, Genel Müdürlüğe bağlı olarak yeni kurulan "Markalar Direktörlüğü" bünyesinde yürütülecektir. Yeni oluşturulan bu organizasyonel yapılanma kapsamında, Markalar Direktörü görevine 05.05.2025 tarihi itibarıyla Sayın İbrahim Anaç atanmıştır.

