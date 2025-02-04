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TOGG talihlileri anahtarlarını teslim aldı

Fuzul’ün 33’üncü yılına özel düzenlediği hediye kampanyası kapsamında TOGG T10X kazanan talihliler, araçlarını Swiss Otel Çeşme’de düzenlenen törenle teslim aldı. 

04 Şubat 2025 | 14:42
TOGG talihlileri anahtarlarını teslim aldı

Tasarruf finansman sektöründe faaliyet gösteren Fuzul, 2-3-4 Şubat’ta Swiss Otel Çeşme’de düzenlediği Her İz Bizim Hikâyemiz vizyon toplantısında 'Dev Hediye Kampanyası’nın TOGG teslimatlarını gerçekleştirdi. 

Emine Selçuk Kaymaz, Tuğba Konkan ve Dilan Kılıç araçlarını Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal ve Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Akbal’ın elinden aldı.  

YERLİ ÜRETİME DESTEK 

Mahmut Akbal teslimat töreninde gerçekleştirdiği konuşmada, “Fuzul Holding olarak sadece finansal çözümler sunan bir kurum değil, aynı zamanda toplumumun refahına katkıda bulunan, insanların hayallerinin gerçekleştirilmesinde destek veren bir marka olma vizyonuyla hareket ediyoruz” dedi. 

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal ise, “Yerli üretim anlayışını desteklemek, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığına katkıda bulunmak demektir. Bu bakış açısıyla, hem bize güvenen tasarruf sahiplerine bir hediye takdim etmiş hem de ülkemizin ekonomik kalkınmasına da destek veren bir kampanya geliştirmiş olduk” diye konuştu. 

 

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