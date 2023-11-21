Tüpraş, dijital iş izin sistemini uygulamaya aldı

Tüpraş'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, geleceğin yeni iş alanlarına odaklanan Stratejik Dönüşüm Planı ve 2050'de karbon nötr bir enerji şirketi olma hedefi kapsamında, sürdürülebilir rafinaj iş alanını destekleyen yenilikçi bir dijital uygulama başlattı.

Açıklamaya göre Tüpraş'ın tüm rafinerilerinde devreye alınan dijital iş izin sistemi uygulaması ile üretim süreçlerinde emniyetli çalışmanın daha da güçlendirilmesi ve iş süreçlerinde standardizasyonun sağlanması hedefleniyor.

Uygulama sayesinde rafinerilerde bakım ve proje işleri kapsamında gerçekleştirilen, özellikle kapalı alan girişleri, ateşli işler, enerji izolasyonu gerektiren çalışmalar ve kaldırma işleri gibi yüksek risk potansiyeli olan aktiviteler, insan, ekipman ve ortam bileşenleri ile detaylı bir şekilde standart olarak değerlendiriliyor. Bu değerlendirmeler sonucunda 'en iyi uygulamalar (best practices)' ve 'alınan dersler (lessons learned)' referanslarıyla desteklenen tüm tedbirler yerine getiriliyor, işlerin emniyetli bir şekilde tamamlanması sağlanıyor.

- Kağıt ve iş gücü tasarrufu sağlayacak

Sistem sayesinde Tüpraş'ın tüm rafinerilerinde yaklaşık 8 bin rafineri ve yüklenici çalışanı, sahada yapılan çalışmalarda risk değerlendirmelerini geliştirecek ve çalışma noktalarını sanal olarak takip edebilecek. Çalışmaları eşzamanlı yönetmeye imkan sunan sistem, izin onay-devir-askıya alma-kapatma süreçlerini standart ve çevik hale getirecek.

Diğer yandan, verimlilik artışını destekleyecek yenilikçi bir model sunan sistemle artan risk seviyesine göre yetkilendirme yapılabilirken, departmanlar arası iletişim ve iş birliği güçlendirilecek.

- 'İş emniyeti artırılırken, iş akışları da hızlanıyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Teknik Emniyet Direktörü Pınar Çağdaş Duran, dijital iş izin sisteminin, Tüpraş'ın standart işletme operasyonları haricinde kalan günlük rutin dışındaki bakım, tamir, proje işleri ile rutin dışı işletme operasyonların emniyetli bir şekilde yapılmasını sağlayan bir kontrol sistemi olduğunu ifade etti.

Duran, Türkiye'de ve sektörde ilk niteliği taşıyan söz konusu yenilikçi uygulamanın, üretim tesislerinde bakım, proje çalışanlarının yanı sıra yüklenici çalışanlarının da kullandığı belirterek, şunları kaydetti:

'Dijital iş izin sistemi sayesinde farklı uygulamalar standardize edilerek, risk değerlendirmeleri aktif katılımla etkin bir şekilde yapılarak, sahada uygulanacak kontrol yöntemleri proaktif olarak belirlenebiliyor. Tablet ve saha kioskları ile de kullanılabilen uygulama sayesinde yerinde denetimler ve gerekli işlemler hızlı bir şekilde yürütülüyor, sürecin her aşamasında onay süreci daha etkin, hızlı ve dijital bir hale geliyor. Böylece, iş emniyetinin artırılmasının yanında iş akışları da hızlanarak zamandan ciddi anlamda tasarruf ediyoruz.'

İş izin onay süreçleri için kullanılan araç, insan gücü ve ulaştırma hizmetlerinde ve fiziksel arşiv gerektiren kağıt bazlı iş izinlerinde enerji verimliliğini sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Duran, 'Dört rafinerimiz genelinde iş izin formu, sertifika ve kullanılan tüm doküman sayısı günlük olarak 4 bin 300 civarında. Her rafinerimizde binlerce çalışan ve onlarca departman bu dokümanlarla ilgili ciddi bir emek ve efor sarf ediyor. Yenilikçi uygulamamızla sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamaktan ve oluşabilecek iş kayıplarının önüne geçerek, emniyeti güçlendirmekten ve verimliliği sağlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.