Türk mobilya ve ev tekstili sektörü Avrupa'yı Viyana'dan kuşatacak

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Gülle Tekstil, mobilya ve ev tekstili sektöründe satış yapan Türk ihracatçılar için Avusturya’nın başkenti Viyana'da lojistik merkez niteliğinde bir yatırım gerçekleştirdi. Yurt dışında uzun zamandır yatırım için arayışta olduklarını ifade eden Gülle Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle; satın alımını gerçekleştirdikleri ev tekstili ile mobilya ürünlerinin satıldığı AVM'nin, Viyana şehir merkezine yaklaşık 15 dakika uzaklıkta olduğunu söyledi. 20 bin metrekare satış bölümü ve toplam 26 bin metre karelik alandan oluştuğunu belirtti.

MOBİLYA VE EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ İÇİN ‘LOJİSTİK MERKEZ’

Yatırım amacının ihracat pazarı arayışı olan Türk firmaları için bir ‘lojistik merkez’ kurmak olduğunun bilgisini paylaşan Gülle; satın aldıkları AVM'de bir bütünsellik olduğunu kaydetti. Gülle, “Mobilya ve ev ihtiyaçlarının tüm ürünleri olacak. Çataldan kaşığa, mumdan havluya, çarşaftan halıya, koltuk takımlarından masa, sandalyeye ve bunun gibi her şeyin olduğu bir yapı olacak.” dedi.

Yatırım yapılan yerin marka bilinirliğinin de çok yüksek olduğunun bilgisini paylaşan Gülle; “Macaristan, Slovenya, Romanya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya başta olmak üzere çok sayıda ülkeden alıcıların merkezi oldu. Amacımız, ihracat hedefleyen Türk firmalarımız için lojistik bir merkez kurmak. Bu anlamda tüm mobilya ve ev ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler bu merkezde yer alacak.” dedi.

TÜRK İHRACATÇILAR İÇİN BİR FIRSAT

Türkiye'nin markalarının çok ciddi bir yayılım içerisinde olduğunu belirten Gülle, “Marka bilinirliğimiz her geçen gün artıyor. 200-300 mağazası olan markalarımız var. Bu lojistik merkez ile Avrupa pazarına girmek, buradaki pazar payını artırmak isteyen tüm üretici ihracatçımız için büyük bir fırsat olacağını düşünüyoruz. İnşallah başarılı olursak Avrupa'da hem biz hem de başkaları bunu devam ettirecektir.” ifadelerini kullandı.

Viyana'daki AVM ile yeni bir model yaratacaklarına değinen Gülle sözlerini şöyle sürdürdü;

“Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Avrupa'ya ihracat yapan Türk markaları için önemli bir nokta olacak. Konuştuğumuz tüm üretici ihracatçılar burada olmak için olumlu dönüş yapıyor. İnanıyoruz ki Türk markalarımız orayı fazlasıyla dolduracaktır.” ifadelerini kullandı.

