Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Yılı 1,1 milyon net abone kazanarak noktaladık. Faturalı abone bazımız ise 1,6 milyon net müşteri kazanımı ile son 11 yılın rekorunu kırdı. En büyük motivasyon kaynağımız müşterilerimizin bize gösterdiği bu ilgi ve Türkiye’nin Turkcell’i tercih etmesi.” dedi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, şirketin 2020 yılı finansal ve operasyonel sonuçları açıklandı.

Buna göre, Turkcell Grubu’nun toplam gelirleri, geçen yıla göre yüzde 15,8 artışla 29,1 milyar TL’ye ulaştı.

Grup bazında şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 17,7 artışla 12,3 milyar TL olarak gerçekleşirken FAVÖK marjı ise yüzde 42,2 oldu. Şirketin faiz vergi öncesi karı (FVÖK) 6,3 milyar TL’ye yükseldi, FVÖK marjı da yüzde 21,6 olarak gerçekleşti.

Turkcell’in 2020 net karı geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 30,5 artarak 4,2 milyar TL olarak açıklanırken, mobil bileşik ARPU (M2M Hariç) büyümesi yıldan yıla yüzde 15,0 artışla 49,1 TL’ye ulaştı.

“Yılı 1,1 milyon net abone kazanarak noktaladık”

Sonuçlara ilişkin bilgi veren Murat Erkan, müşteri odaklı stratejileri, yenilikçi ve zengin içerikli teklifleri, dijital kanallarla güçlenen geniş satış ağı ve akıllı yönetilen hızlı altyapıları sayesinde yılı 1,1 milyon net abone kazanarak noktaladıklarını söyledi.

Böylece her yıl 1 milyonun üzerinde müşteri kazanma hedefini bu yıl da başarıyla gerçekleştirdiklerine işaret eden Erkan, şunları kaydetti:

“Faturalı abone bazımız ise 1,6 milyon net müşteri kazanımı ile son 11 yılın rekorunu kırdı. En büyük motivasyon kaynağımız müşterilerimizin bize gösterdiği bu ilgi ve Türkiye’nin Turkcell’i tercih etmesi. Müşterilerimizin pandemi nedeniyle evde daha fazla zaman geçirdiği 2020 yılında sabit genişbant tekliflerimize artan talebin gücüyle net 180 bin fiber abonesi kazandık. Mobil şebeke üzerinden fiber hızında kesintisiz ev interneti hizmeti sunduğumuz ürünümüz Superbox’ta büyük bir başarıya imza attık. Superbox abone sayısı, hızlanan talep ile net 268 bin artarak 591 bine ulaştı. Ayrıca, bu yıl net 152 bin IPTV abonesi kazandık ve toplamda 871 bine ulaştık.”

“Dijital servislerin tekil gelir büyümesi yüzde 26 oldu”

Erkan, 2020 yılında dijital servisleri yeniden yapılandırdıklarını hatırlatarak, BiP, TV+, fizy, Yaani gibi uygulamaların her birini daha etkin yönetebilmek ve stratejik olarak değerlendirebilmek amacıyla ayrı birer şirket olarak yeniden yapılandırdıklarını anlattı.

Uygulamaya aldıkları yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgi veren Erkan, “Tüm bu aksiyonlarımız sonucunda dijital servislerin tekil gelir büyümesi yüzde 26 oldu. Dijital servisler tarafında 2021’de ücretli kullanıcı bazını genişletmeyi, kurumsal firmalarla iş fırsatlarını avantaja çevirmeyi, TV alanında büyük ekran stratejimizle daha da güçlenmeyi ve Gameplus markamızla bulut oyun ile oyun yayıncılığı gibi yeni alanlarda atılımlar yapmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Dijital ödeme hizmetlerine yönelik talep, salgında hızla arttı”

Dijital ödeme hizmetlerine yönelik talebin salgında hızla arttığının altını çizen Erkan, Paycell ile kullanıcılara ve üye iş yerlerine geniş yelpazede çözümler sunarak techfin alanında da sektöre yön verdiklerini anlattı.

Erkan, şu bilgileri paylaştı:

“Paycell’deki yıllık işlem hacmi 9 milyar TL’ye ulaştı. Kolay kullanılabilir ve güvenli ödeme altyapısıyla öne çıkan Paycell’in 3 aylık aktif kullanıcı sayısı 4,7 milyona çıktı. Temmuz ayında eklenen ‘Hazır Limit’ özelliği sayesinde 190 bin tekil kullanıcı mobil ödeme limitlerini Paycell kartlarına aktararak harcama yaptı. Yine bu yıl 7/24 para transferi hizmetinin anlaşmalı bankalardaki IBAN numarasına yapılmasını sağladık.

12 bin üye iş yerinde geçerli olan Paycell’in üye iş yeri çözümlerine bu yıl mobil POS ürününü de ekledik. Paycell Android POS cihazıyla tahsilat, stok takibi, e-fatura gibi süreçler tek bir platform üzerinden yönetilebilmesi avantajı sunarak üye iş yerlerine maliyet avantajı ve verimlilik sağladık. Önümüzdeki dönemde Paycell’in sunduğu hizmetleri çeşitlendirmeyi ve POS çözümlerimiz ile ticari işletmelere odaklanmayı amaçlıyoruz.”

“Turkcell Dijital İş Servisleri gelirlerini bu yıl yüzde 30 artırdı”

Özel şirket ve kurumlara uçtan uca dijital dönüşüm hizmetleri sunan Turkcell Dijital İş Servisleri’nin gelirlerini bu yıl yüzde 30 artırdığına dikkati çeken Erkan, “2020 yılında toplam 1 milyar TL kontrat değerine sahip 2 bin 300’ün üzerinde proje kazanarak kurumların dijital dönüşümlerine liderlik ettik. Bu projelerin 420 tanesi uçta uca çözüm sağladığımız sistem entegrasyon projeleriydi.” dedi.

Erkan, Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi olarak bin 600’den fazla kurumsal müşteriye verilerini uzaktan yönetme imkanı sunduklarını ve iş sürekliliklerine destek olduklarını dile getirdi.

Ayrıca sağlık sektöründe ikisi sahra hastanesi olmak üzere 4 yeni hastanenin teknoloji altyapısını kurduklarını ve toplamda 9 hastaneyle bu alanda da pazar liderliğini sürdürdüklerini vurgulayan Erkan, “Önümüzdeki dönemde bu alandaki yetkinliklerimizi artırarak kurumların dijital dönüşüm ortağı olma stratejimizi sürdürmeyi ve bilişim teknolojileri servis pazarında lider olmayı hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“2020 yılının dördüncü çeyreğinde dijital satış kanallarında ziyaretçi sayımız aylık 30 milyon oldu”

Aralık ayında Türkiye’nin ilk teknolojik pazar yeri olarak Turkcell Pasaj’ı hayata geçirdiklerini hatırlatan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yılın son ayında hayata geçirdikleri Turkcell Pasaj’a olan yoğun ilginin bu alandaki rakamlara da yansıdığını söyledi.

Erkan, “2020 yılının dördüncü çeyreğinde dijital satış kanallarında ziyaretçi sayımız aylık 30 milyon olurken, satışa dönüş oranı geçen yılın iki katı oldu. Sabit taraftaki gelirler hariç Turkcell Türkiye bireysel gelirlerinin yüzde 14’ü dijital satış kanalları üzerinden gerçekleşti.” bilgisini verdi.

“Dijital servislerimizin tekil gelir büyümesi yüzde 25 artacak”

“2021 yılında üstün altyapımız üzerine bina ettiğimiz stratejik odak alanlarımızda güçlü büyümemizi sürdüreceğiz.” diyen Murat Erkan şöyle devam etti:

“Her yıl 1 milyon yeni müşteri hedefimize 2021 yılında da ulaşacağız. Ayrıca 500 bin yeni haneye fiber altyapı kazandıracağız. Faturalı abone bazımız daha da artacak. Şirketleşen dijital servislerimiz potansiyel kurumsal iş birlikleri, oyun ve TV alanına yaptığımız yatırımlar ile 2021 yılında da güçlü büyümesini sürdürecek.

Böylece dijital servislerimizin tekil gelir büyümesi yüzde 25 artacak. Dijital iş servisleri şirketimiz kurumların dijitalleşme alanında güvenilir danışmanı olmayı sürdürecek. Bilişim teknolojileri servisleri pazarında birinci sıraya yerleşerek lider olacağız. Önümüzdeki dönemde Paycell’in sunduğu hizmetleri çeşitlendirmeye devam edeceğiz.”

“2021’de emin adımlarla büyüyeceğiz”

Erkan, 2021’de de emin adımlarla büyüyeceklerinin altını çizerek, doğru oyun planı ve belirledikleri stratejik odak alanları sayesinde pandemi koşullarına rağmen 2020’de müşterilere dört dörtlük hizmet sunarak yılı başarıyla noktaladıklarını dile getirdi.

Bu doğru oyun planını 2021’de de sürdürerek müşterilerin kalbine ve aklına hitap eden çözümlerle hedefler doğrultusunda büyümeye devam edeceklerini belirten Erkan, “2020-2022 dönemi için belirlediğimiz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz. Bu kapsamda 2021 yılı için yüzde 14, yüzde 16 bandında gelir büyümesi, yaklaşık 14 milyar TL aralığında FAVÖK hedefliyoruz. Ayrıca 2020 yılında yüzde 18,5 olan operasyonel yatırımlarımızın gelire oranı ise yüzde 20 olarak gerçekleşecek.” ifadelerini kullandı.

“Geçen yıl şebekemizde adeta dünyayı taşıdık

Dünyanın en gelişmiş şebekelerinden birine sahip olduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, bulut şebeke mimarisiyle donatılmış olan altyapıları ile Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü olduklarının altını çizdi.

Erkan, 10Gbps hız sağladıkları sabit tarafta 2020 yılında müşterilere, Türkiye’de ilk ve tek olarak sundukları Wi-Fi 6 servisiyle, ev deneyiminde de liderliklerini devam ettirdiklerine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

“Yine 2020 yılında bu üstün şebekemizde taşıdığımız trafiğe baktığımızda bir önceki yıla göre önemli artışlar gördük. 2019 yılına göre, toplam internet trafiğimizde yüzde 76, mobil data trafiğimizde yüzde 66, Superbox trafiğimizde yüzde 292, sabit bireysel trafiğimizde yüzde 67 ve ses trafiğimizde yüzde 5’lik artışlar gözlemledik. Pandemi döneminde artan bu trafiği güçlü altyapımız sayesinde kolaylıkla yönettik. Özetle geçen yıl şebekemizde adeta dünyayı taşıdık.”

“5G için yerli ekosistemi destekliyoruz”

Erkan, 5G’ye hazır olduklarını geliştirdikleri ürün ve servislerle her fırsatta gösterdiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

“Sahip olduğumuz güçlü altyapının 5G’ye geçişimizi kolaylaştıracağına inanıyorum. 5G ile ilgili yerli teknolojileri geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye’de yerli ve milli bir 5G çözüm ekosisteminin oluşturulmasına destek veriyoruz.

Ayrıca yerli ve milli baz istasyonu ULAK için toplam verilen 3 bin 400 siparişin 2 bin 900’ünü Turkcell olarak biz verdik. Bugüne kadar yerli ve milli teknolojilere verdiğimiz desteğin bir sonucu olarak Türkiye’nin en yüksek yerlilik oranına sahip şirketlerden birisiyiz.”

Toplantı çerçevesinde şirketin sürdürülebilirlik çalışmaları ve hedefleri de paylaşıldı.

“Amacımız servisleri, global bir ürün haline dönüştürmek”

Toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BİP gibi Turkcell’in ürün ve hizmetlerine yabancı yatırımcı gelmesine sıcak bakıp bakmadıkları yönündeki soruya, şu yanıtı verdi:

“Bu servisleri dijital servisler anlamında yerli bir çözüm olarak globalleştirmek istiyoruz. Burada farklı yöntemlerimiz olabilir. Yurt dışındaki operatörlerle iş birlikleri yapabiliriz ya da yatırımcılarla çalışabiliriz. Bu konuda yatırım yapmak isteyene, uygun koşullar oluşuyorsa kapımızı kapatmayız. Amacımız bu servisleri global bir ürün haline dönüştürmek. Zaten yolculuğumuz bu. Şirketleşme gerekçemiz, ürünün kendi ayakları üstünde durması. Çevikleştirmek de bir anlamda misyonumuz.”

Özel iletişim Vergisi’nin faturalara yansıyıp yansımayacağına ilişkin Erkan, “Bu elbette faturalara yansıyacak. Kanun koyucu bir vergi koyduğu zaman, bizim de onu faturalara koyma yükümlülüğümüz var. Vergi konusunda zaten en mağdur sektörüz.” dedi.

“Her bir şirketimizin ayrı ayrı yol haritası var”

Erkan, Turkcell’in yolculuğuna GSM operatörü olarak başlayıp teknoloji şirketine dönüştüğünün altını çizerek, “Turkcell olarak önümüzdeki dönem için her bir şirketimizi ayrı ayrı stratejik yatırımcı, iş birliği ya da halka arz gibi konularda değerlendiriyoruz. Bunların üçüyle de ilgili her bir şirketimizin ayrı ayrı yol haritası var. Bu mutlaka halka arz olacak demek değil. Yabancı yatırımcının taleplerini göz önünde bulundurarak her opsiyonu değerlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yatırımların gelirler içindeki payına ilişkin bilgi veren Erkan, gelirler arttıkça yatırımların artması için oraya oran koyduklarını, iyi yatırım yapan bir şirket olarak bu yatırımlara devam edeceklerini aktardı.

Erkan, fiber şebekenin teknoloji ihtiyaçları için önemine dikkati çekerek, “Ortak altyapı olsun diyoruz hep, ama biz yatırım yapmaya devam edeceğiz. 5G geldiğinde bu yaptığımız yatırımların farkını ortaya koyacağız.” bilgisini verdi.

“Müşterilerimizden veri paylaşımı istiyoruz ama ‘Bu veriyi paylaşmazsan bu uygulamayı kullanamazsın’ demiyoruz”

Whatsapp’ın istediği izin ve yetkilerin BİP gibi uygulamalara etkilerini değerlendiren, gelecekte bu izinlerin BİP’te de istenip istenmeyeceği sorulan Erkan, şunları söyledi:

“Whatsapp, istediği paylaşımla ilgili yetkileri opsiyonel hale getirmiyor. Tabii biz de müşterilerimizden veri paylaşımı istiyoruz ama ‘Bu veriyi paylaşmazsan bu uygulamayı kullanamazsın.’ demiyoruz. Ama paylaşımı istemezse, kontrol müşteride. Bu bir uygulamada olan şeyler ama Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalma söylemi daha büyük bir resim.

Türkiye bir üçüncü dünya ülkesi değil. Birey olarak ben bir başkasının benim üzerimden bedel ödemeden para kazanmasına müsaade etmeyeceğim, Turkcell için, şirketim için de müsaade etmeyeceğim, ülkem için de buna müsaade etmemem lazım. Kimsenin bedel ödemeden buna erişmesine müsaade etmememiz lazım, ülkenin de buna izin vermemesi gerek.”

“Pandeminin getirdiği verimlilikler var”

Murat Erkan, kara en büyük katkıda dört beş parametre olduğunu, birincisinin verimlilik olduğunu söyledi.

Pandeminin getirdiği verimlilikler olduğunu dile getiren Erkan, “Pandemi sonrasında bu verimliliklerin bir kısmı kalıcı olacak, bir kısmı kalıcı olmayacak. Ama bu döneme, 2020 özelinde baktığınızda biz kalıcı olan ve olmayan ciddi verimlilikler sağladık. Bu verimlilikler finansal tablolara net kar olarak yansıyor.” dedi.

Erkan, gelirlere yurt dışındaki varlıklardan da katkı olduğuna işaret ederek, “Yurt dışındaki varlıklarımızdan bazı alacaklarımız vardı. Bu alacakları kazanır duruma geldik. Şirketleri, operasyonları verimli hale getirerek net kar eden duruma getirdik. Şunu çok net söyleyebilirim, yatırımcıya hissedara değer katma konusunda son 2 yıldır ciddi odak çalışması yapıyoruz. Bu odağın karşılığını da yatırımcılarımıza veriyoruz. Çünkü Turkcell’e yatırım yapan herkesin kazanmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.