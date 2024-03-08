ARA
Bist 100
9098,46
0,49%
Bist 100
Dolar/TL
31,9526
0,3885%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9372
-0,2121%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0934
-0,1156%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2227,21
0,81%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Türkiye’nin en değerli banka markası İş Bankası oldu

Dünyanın önde gelen uluslararası marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin “Banking 500” raporuna göre, Türkiye İş Bankası, en yüksek marka değeri ile Türk bankaları arasında lider konumda yer aldı.

08 Mart 2024 | 11:45
Türkiye’nin en değerli banka markası İş Bankası oldu

Dünyanın önde gelen uluslararası marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşu Brand Finance, bankacılık sektöründe en değerli markaların sıralandığı 2024 yılına ilişkin “Banking 500” raporunu açıkladı. 

100. kuruluş yıldönümünü kutlayan Türkiye İş Bankası, en yüksek marka değeri ile Türk bankaları arasında lider konumda yer aldı. 

Kamuya açık finansal verilere dayalı olarak gerçekleştirilen incelemelerde finansal performans, sürdürülebilirlik, tüketiciyle kurulan duygusal bağ gibi özellikleri yansıtan marka gücü, tahmini marka gelirleri gibi kriterlere göre yapılan değerlendirmede İş Bankası Türkiye’deki bankalar arasında ilk sırayı aldı. 

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “100. yılımızda, finansal sonuçların ötesine geçerek, tüm paydaşlar nezdindeki itibarı ve marka değerini esas alan böyle bir sıralamada ilk sırada yer almayı çok kıymetli buluyorum. Güçlü bir bankacılık markasının en önemli iki dayanağı olan güven ve yenilikçiliğin, geleceğin bankası olma vizyonuyla hareket eden Bankamızın en güçlü yönleri arasında yer aldığını bir kez daha teyit eden bu listede ilk sırayı almak bizler için gurur ve mutluluk vesilesi” dedi. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2227,21 0,81%
  • ALTIN ONS 2168,02 0,43%
  • BIST 100 9098,46 0,49%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,02 -0,714%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34461 -0,09473%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,792 0,1843%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,9526 0,3885%
  • EURO/DOLAR 1,0934 -0,1156%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9372 -0,2121%
  • STERLIN/DOLAR 1,28292 0,16122%
Günün En Çok Okunanları
IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret iki ayda yüzde 50 azaldı
SPK bülteni yayınlandı: 1 halka arz, 1 bedelsiz onayı, 8 para cezası kararı
SPK bülteni yayınlandı: 1 halka arz, 1 bedelsiz onayı, 8 para cezası kararı
İrlanda'da 8 Mart referandumu
İrlanda'da 8 Mart referandumu
Oyak Çimento, temettü kararını duyurdu
Oyak Çimento, temettü kararını duyurdu
Küresel ekonomiye yön veren kadınlar
Küresel ekonomiye yön veren kadınlar
Kadınlar Günü'ne özel film çektiler
Kadınlar Günü'ne özel film çektiler
Borsanın yeni şirketinin gündemindeki 2 proje
Borsanın yeni şirketinin gündemindeki 2 proje
İlk kadın hakları dergisini tekrar yayınladı
GERİ
İLERİ
IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret iki ayda yüzde 50 azaldı
SPK bülteni yayınlandı: 1 halka arz, 1 bedelsiz onayı, 8 para cezası kararı
İrlanda'da 8 Mart referandumu
Oyak Çimento, temettü kararını duyurdu
Küresel ekonomiye yön veren kadınlar
SPK bülteni yayınlandı: 1 halka arz, 1 bedelsiz onayı, 8 para cezası kararı
İrlanda'da 8 Mart referandumu
Oyak Çimento, temettü kararını duyurdu
Küresel ekonomiye yön veren kadınlar
Kadınlar Günü'ne özel film çektiler
İrlanda'da 8 Mart referandumu
Oyak Çimento, temettü kararını duyurdu
Küresel ekonomiye yön veren kadınlar
Kadınlar Günü'ne özel film çektiler
Borsanın yeni şirketinin gündemindeki 2 proje
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL