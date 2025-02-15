TürkTraktör, 2025’te 160 milyon dolarlık yatırım yapacak

Türkiye’de traktör pazarının en önemli oyuncularından TürkTraktör, 2025 yılına yeni satın alma ve yatırımlarla giriyor. Tarımsal ekipman pazarında şirket satın almadan güneş enerjisine farklı alanlara yatırım yapan şirket, yeni teknolojilerle fark yaratmayı hedefliyor.

2024 yılı finansal sonuçlarını açıklayan TürkTraktör 2024 yılında 43 bin 611 adet traktörü banttan indirirken, Türkiye’deki traktör üretiminin yüzde 60’ını, ihracatının ise yüzde 73’ünü tek başına karşıladı. TürkTraktör’ün 2024 finansal verileri doğrultusunda toplam cirosu 66 milyar 970 milyon TL, şirketin faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı sırasıyla yüzde 11,9 ve yüzde 14,7, net kârı ise 5 milyar 741 milyon TL olarak gerçekleşti. TürkTraktör, 2024 yılında yurt içi pazara 31 bin 974 adet traktör satışı yaparken, ihracatta ise 12 bin 516 adede ulaştı.

Traktör pazarındaki etkisini tarımsal ekipman üretimi alanına da taşımak isteyen TürkTraktör, 2024 yılında Kayhan Ertuğrul Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklığı Kayhan Ertuğrul Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Terramak Tarım Makinaları Dış Ticaret A.Ş.’nin paylarının tamamının devralınmasına ilişkin olarak için Rekabet Kurumu’nun onayını bekleniyor.

TürkTraktör'ün Şirket Lideri Matthieu Séjourné, “Bu atılımla birlikte mekanizasyon tarafındaki üretim gücümüzü ve liderliğimizi modern tarım ekipmanları üretimi ve pazarlama alanına da genişleterek, rekabet gücümüzü ve üstün hizmet kalitemizi daha da yukarılara taşıyacağız” dedi. Erenler fabrikasında yer alan kabin montaj hattını da bu süreçte güçlendiren TürkTraktör, yeni kabin iskelet üretim tesisini de 2024 yılı sonunda deneme üretimine başlattı.

YATIRIMA DEVAM EDECEK

Erenler’de geçtiğimiz yıl 5 bininci traktör kabinini ürettiklerini söyleyen Séjourné, “Altyapımızı, teknolojimizi ve yetkinliğimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 29 milyon euroluk yatırımla, yeni kabin iskelet üretim tesisimizi ilk çeyrek sonuna kadar devreye alacağız. 8 bin metrekarelik yeni kaynak, kataforez ve boyahane tesisimiz ile kabin iskeletlerini de kendi bünyemizde üreteceğiz” diye konuştu.

Güneş enerjisine yatırım yapan TürkTraktör, Ankara’nın ardından Sivas’a güneş paneli yapmaya hazırlanıyor. 2023’te devreye aldıkları çatı tipi güneş enerji santrali ile elektrik ihtiyacının yüzde 52’sini güneş enerjisiyle karşıladıklarını belirten Séjourné, “Bu sayede 2024 yılında yüzde 58 elektrik tasarrufu sağladık ve aynı zamanda doğalgaz tüketiminde yüzde 13 azalış gerçekleşti. 2026 yılı itibarıyla fabrikalarımızın toplam elektrik ihtiyacının tamamını TürkTraktör tarafından üretilen yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edeceğiz” diye konuştu. Güneş enerjisine 20 milyon dolarlık yatırım planlayan TürkTraktör, 2025 yılında güneş enerjisi, üretim ve yeni teknolojilere 160 milyon dolarlık yatırım yapacak.

ZİRAAT TEŞVİKİ AZALINCA ÇİFTÇİ TT FİNANS’A YÖNELDİ

2023 yılında rekor pazar büyümesinin ardından 2024 yılında piyasada yaşanan yüzde 18’lik bir gerileme olduğunu söyleyen Séjourné, bunun ‘pazar normalleşmesi’ olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Tarihsal olarak bakınca Türkiye’nin dünyadaki en büyük dördüncü üretici olduğunu söyleyen Sejourne, pazardaki satış rakamları 5-10 yıllık dönemler açısından analiz edildiğinde daralma olarak yorumlamamak gerektiğini vurguladı.

Daralmanın 2025'te de devam etmesini beklediklerini belirten Matthieu Séjourné, bu düşüşte Ziraat Bankası'nın çiftçilik belgesine sahip olanlara eskiden her yıl verdiği teşviki beş yılda bir olarak değiştirmesinin etkisinin olduğunu belirtti. Banka şimdiye kadar çiftçilere politika faizinin yarısın kadar bir tutarda traktör kredisini her yıl veriyordu. Séjourné, bu süreçte TT Finans Kredisi’ne ilginin arttığını belirtti. Séjourné, çiftçilere yıllık yüzde 41,42 düzeyinde faizle alınmasını sağladıklarını ifade etti.

TEKNOLOJİYE YATIRIM DEVAM EDİYOR

Teknolojiye yatırım yapan TürkTraktör, TTConnect ve TTGuide gibi yerli hassas tarım ürünlerini geliştirdi. 2019 yılında devreye alınan, çiftçilere dijital karar desteği sunan uygulama Tarlam Cepte’yi de geliştirmeye devam eden şirket, 170 bini aşkın kullanıcıya ulaştı. Tarlam Cepte’ye yapay zekâ destekli sohbet robotu TrakBot eklediklerini söyleyen Matthieu Séjourné, “Sektörde bir ilk olan TrakBot dijital asistan gibi çalışıyor. Çiftçilerin karar alma süreçlerine hız kazandıran Trakbot, 7/24 iletişim kurarak hava durumu raporlarından kampanyalara, gübreleme tavsiyelerinden sulama önerilerine kadar pek çok konuda sorulara anında yanıt veriyor. Yeni teknolojileri ilk devreye alma hedefimiz doğrultusunda bu alanda attığımız adımlarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.