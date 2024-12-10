UBER'i Türkiye'de en çok kullanan isim belli oldu

Tek bir tuşa basarak istediğiniz yere gitme fikriyle 2009 yılında Silikon Vadisi’nde hayata geçen Uber, bugün dünya çapında 70 ülkede, 10 binden fazla şehirde yolculuk yapılmasına imkan sağlıyor. Global bir teknoloji platformu haline gelen Uber’in bugün aylık 156 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. 2014 yılında Türkiye’deki faaliyetlerine başlayan Uber, kullanıcı deneyimini ve ulaşım çözümlerini geliştirmek adına önemli adımlar attı. Uber, Türkiye’deki onuncu yılını kutladığı özel bir etkinlikte, büyüme hikayesini, başarılarını ve geleceğe dair hedeflerini paylaştı. Türkiye'de 10. yılını kutlayan Uber'i en çok kullanan isim de belli oldu. UBER Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı kutlama gecesinde bu ismi açıkladı. Bu isim Neyran Bahadırlı. Bahadırlı, 10 yıllık süreçte 3.578 kez yolculuk yapmış.

'BİR MARKANIN BAŞARISI...'



Bahadırlı "Ekip olarak buna çok güldük, çok şaşırdık. Kendi kendime sonra şöyle düşündüm. Gerçekten de bu 10 yılda bu kadar yolculuk yapmışım. Markayı gerçekten anlamak için, onu yaşamak için ekibimle beraber neyi daha iyi geliştirebiliriz, hangi projelerde çalışabiliriz diye anlamak için bu kadar yolculuk yapmış ve en çok yolculuk yapan kişi olarak çıkmış oldum. Bu 3578 yolculuğumdan sonra şunu anladım, bir markanın başarısı aslında sadece rakamlar, sonuçlara bağlı değil. Bir markanın başarısı kullanıcılarına yaşattığı tecrübe, deneyim ve sürekli olarak gelişmekle ilgili" diyor.

10 yılda 21 milyon saat hizmet verildi

Uber uygulamasıyla 10 yılda kullanıcılara toplam 21 milyon saat hizmet verilmiş. Uber’in Türkiye’deki on yıllık sürecinde kullanıcılar en çok 12 Temmuz 2024 tarihinde seyahat ederken, en uzun yolculuk 450 km olmuş. Bu süreçte kullanıcıların Uber’i en çok tercih ettiği lokasyonlar arasında; İstanbul Havalimanı, Taksim, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ortaköy yer alıyor. Uber uygulamasındaki en çok yolculuk tamamlayan yolcu toplamda 3.578, sürücü ise 15.614 yolculuk gerçekleştirdi.