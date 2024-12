"10 yılda 100 bin sürücü Uber kullandı"

Türkiye’nin 10 yıl gibi kısa bir sürede çok önemli bir pazar haline geldiğini belirten Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, “2014’ten bugüne, on yıl içinde 100 binin üzerinde sürücü Uber platformunda çalıştı. Uygulama toplam tekil kullanıcı indirilme sayısı da 8 milyona yaklaştı ve toplamda 21 milyon saat hizmet verdik. Şu an 10 şehirde hizmet veriyoruz. Uber olarak Türkiye genelinde mobiliteyi geliştirerek öncelikle büyük şehirler olmak üzere daha fazla şehirde hizmet vermeyi hedefliyoruz.” dedi.

Tek bir tuşa basarak istediğiniz yere gitme fikriyle 2009 yılında Silikon Vadisi’nde hayata geçen Uber, bugün dünya çapında 70 ülkede, 10 binden fazla şehirde yolculuk yapılmasına imkan sağlıyor. Global bir teknoloji platformu haline gelen Uber’in bugün aylık 156 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

2014 yılında Türkiye’deki faaliyetlerine başlayan Uber, kullanıcı deneyimini ve ulaşım çözümlerini geliştirmek adına önemli adımlar attı. Uber, Türkiye’deki onuncu yılını kutladığı özel bir etkinlikte, büyüme hikayesini, başarılarını ve geleceğe dair hedeflerini paylaştı.

100 binin üzerinde sürücü Uber’i kullandı

Türkiye’nin Uber için en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, “Türkiye pazarında şu anda dünyanın en önemli şehirlerinden biri olan ve büyük bir operasyon yürüttüğümüz İstanbul başta olmak üzere; Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Bursa, Muğla, Kayseri ve Nevşehir’de taksi ürünümüzle hizmet veriyoruz. Türkiye’de faaliyetlerimize başladığımız günden itibaren hem yolcular hem de sürücüler arasında Uber kullanımına yönelik ilginin katlanarak arttığını görüyoruz. 2014 yılından bugüne, on yıl içinde 100 binin üzerinde sürücü Uber uygulamasından kazanç elde etti. Bu durum, Uber’in yerel ekonomiye katkısını ortaya koyuyor. Uber uygulamasının Türkiye’deki toplam tekil kullanıcı indirilme sayısı 8 milyona yaklaştı. Bu döneme ait sayısal veriler de gösteriyor ki ülkemiz, on yıl gibi kısa bir sürede çok önemli bir pazar haline geldi. Bunun yanı sıra, bu rakamların sadece birer istatistik değil, her bir kullanıcı ve sürücü hikayesinin Uber platformunda buluştuğunun ve hayatlarını kolaylaştırdığımızın da bir göstergesi olduğuna inanıyoruz.”

10 yılda 21 milyon saat hizmet verildi

Uber uygulamasıyla 10 yılda kullanıcılara toplam 21 milyon saat hizmet verildi. Uber, kullanıcı talebine yönelik sağladığı hizmet ile önemli bir başarıya imza attı. Uber’in Türkiye’deki on yıllık sürecinde kullanıcılar en çok 12 Temmuz 2024 tarihinde seyahat ederken, en uzun yolculuk 450 km oldu. Bu süreçte kullanıcıların Uber’i en çok tercih ettiği lokasyonlar arasında; İstanbul Havalimanı, Taksim, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ortaköy yer aldı. Uber uygulamasındaki en çok yolculuk tamamlayan yolcu toplamda 3.578, sürücü ise 15.614 yolculuk gerçekleştirdi.

“Türkiye’de daha fazla şehri Uber sistemine dahil etmeyi hedefliyoruz”

Uber teknolojisini kullanarak ulaşım alanında yenilikler üzerinde çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Neyran Bahadırlı, “Türkiye'de taksi sürücüleri ve kullanıcılarımıza teknolojimizle daha kolaylaşan bir ulaşım seçeneği sağlayarak, kaliteli bir yolculuk deneyimi sunuyoruz. Uber olarak mobilite alanındaki küresel uzmanlığımızla, Türkiye’de güvenli, yenilikçi ve sürdürülebilir bir ulaşım ağı kurmakta öncülük etmeyi hedefliyoruz. Sürücülerimize ve yolcularımıza modern ve erişilebilir çözümler sunmaya devam edeceğiz. Uber Taksi uygulamasının Türkiye’de daha fazla şehirde hizmet vermesi için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.” dedi.