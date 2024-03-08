“Ulaşılabilir lüksü erişilebilir lüks haline getirdik”

Bodrum’da her biri 3+1 140 metrekareden oluşan toplam 104 adet villa inşaatının yapımına devam ettiklerini söyleyen Shelton Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kırkıncıoğlu; Lüks konut alanında mimari ve tasarımın ön plana çıktığı bilhassa pandemi sonrasında oluşan yatay mimariye olan ilginin artması ile Bodum’da kendilerine ait olan arsa üzerine Shelton Bodrum projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

"Pandemi ve 6 Şubat Depremi Hepimize Çok Şey Öğretti"

Shelton Bodrum projesinin hayata geçmesinde pandemi sürecinin etkisinin büyük olduğunu vurgulayan Abdullah Kırkıncıoğlu; “Pandemi dönemi bize çok şey öğretti. Sonrasında karşı karşıya kaldığımız 6 Şubat depremi de bir kez daha bizim kendimize gelmemizi sağladı. İnsan hayatının ne kadar kıymetli olduğunu, ülke olarak hep birlikte anlamış olduk. Hayatlarımızı daha verimli kılacak, sağlık başta olmak üzere, ailemiz ve değer verdiğimiz insanlarla vakit geçirmenin ne kadar önemli olduğunu anladık. Dayanışmanın önemini gördük. Doğayla iç içe olmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anladık. Yaşamın değerini ve her anın ne kadar eşsiz olduğunu gördük. Hayatı dolu dolu yaşarken, yavaşlamanın ve hayatın tadını çıkartmanın önemini kavradık. Dijital dünya genişlerken, işimizi gerektiğinde uzaktan yönetebileceğimizi de hep beraber öğrenmiş olduk pandemi sürecinde.” diyerek konuşmasına sürdürdü.

"Arsa Sahiplerine Verilen Pay Lüks Tüketicisine Yansıtılıyor"

Bugün Bodrum dediğiniz zaman herkesin aklına lüks ve pahalılık geliyor diyen Kırkıncıoğlu; “Her yaz dönemi öncesinde Bodrum’da lahmacun fiyatının ne kadar olacağı konuşuluyor. 2 bin mi? Üç Bin mi? Aynı durum lüks konut alanında da geçerli. Bugün baktığınızda lüks ev fiyatlarında 5 milyon, 10 milyon Euro’lar konuşuluyor Bodrum’da. Bunun en büyük sebeplerinden biri arsa sahiplerine verilen paydan dolayı oluşan maliyetler. Bu maliyetler doğrudan lüks tüketicisine yansıtılıyor. Bu durum lüks konut fiyatlarının 2-3 kat artmasına sebep oluyor.” değerlendirmsinde bulundu.

"Erişilebilir Lüksün En Önemli Kırılma Noktası Arsaların Mülkiyeti"

Shelton olarak pandemi döneminde öğrendiklerimizden yola çıkarak oluşan farkındalıkların yaşanabileceği ulaşılabilir lüks alanlarını nasıl projelendiririz diye çalışmaya başladık diyen Abdullah Kırkıncıoğlu; “Çalışırken ulaşılabilir lüksü en optimize şekilde nasıl erişilebilir hale getirebileceğimize odaklandık. Erişilebilir lüksün en önemli kırılma noktası olarak arsaların mutlaka bize ait olması gerektiğini gördük. Bu çerçevede ilk önce şuan tamamlanmış olduğumuz Ankara Gölbaşı’ndaki villa projelerimizin yer aldığı toplam 200.000 bin metrekarelik arsa yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Hemen sonrasında ise Bodrum’da gerçekleştireceğimiz ve bugün bir araya gelmemizin sebebi olan 30.000 bin metrekare üzerine kurulu Shelton Bodrum alanı da dahil olmak üzere toplam 150.000 m2’lik alanı kapsayan arsa yatırımlarımızı tamamladık. Bu sayede ulaşılabilir lüksü erişilebilir hale getireceğimiz en önemli basamağı aşmış olduk. Bu sayede kendi arsalarımız üzerine yapacağımız lüks villaların maliyetini neredeyse yarı yarıya düşürmüş olduk.” dedi.

"Cesur Kararlar Almaktan Ve Bunları Uygulamaya Koymaktan Çekinmedik"

Shelton Bodrum, doğanın büyülü kollarında sizi ağırlayan bir proje. Bodrum’un şarkısına eşlik ederken, bu projenin 30.000 metrekarelik alanda yer alan 104 büyüleyici villadan oluştuğunu söylemeliyim diyen Kırkıncıoğlu; “Villalar, 3+1 ve 140 metrekare büyüklüğünde. Her biri müstakil bahçe alanlarına sahip ve özel otopark alanlarıyla donatılmış. Ayrıca, 7/24 güvenlik, basketbol, voleybol, tenis alanları, çocuk oyun parkuru, sineme odası ve açık yüzme havuzu gibi olanaklarla eşsiz bir konfor sunuyor. Havalimanına 15 dakika, Bodrum şehir merkezine 25 dakika mesafede bulunan projemiz, Flamingo kuş cennetine sadece 1 dakika uzaklıkta. Ayrıca, özel plaj imkanı ve Shelton Bodrum’a özel tekneyle Bodrum’un her yerine denizden ulaşma imkanı da sunuyoruz. Ulaşılabilir lüksü erişilebilir hale getirmek için Shelton Bodrum projemizde de cesur kararlar almaktan ve bunları uygulamaya koymaktan açıkçası çekinmedik.” diyerek konuşmasına devam etti.

"Lüksü Ulaşılabilir Ve Bodrum’da da Erişilebilir Hale Getirdik"

Shelton Bodrum villalarının doğaya saygılı, güvenli, zengin sosyal imkanları olan, insanların birbirini tanıdığı, selamlaştığı, ortak aktiviteler içinde yer aldığı bir yaşam kaynağı olarak değerlendirdiklerini söyleyen Abdullah Kırkıncıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı; Müstakil bahçesi, online çalışma ve toplantı alanları ,alt yapısı ile uzaktan çalışmaya son derece uygun, evinizden, yaşam alanınızdan, ailenizden ayrılmadan işinizi yönetebileceğiniz teknolojik alt yapı ve business alanlarına sahip bir proje. Sağlık ünitelerinden, pilates salonlarına kadar, resim ve sanat atölyelerinin yer aldığı, birçok özelliği ile uzaktan kontrol edebildiğiniz akıllı evleri, denizi, doğasıyla, marinasından, havaalanına kadar rahat bir şekilde ulaşım sağlanan, sürdürülebilir su ve enerji alt yapısıyla sadece çevreye duyarlı doğa dostu yapısıyla, aslında biz tüm bunları en optimize maliyetlerle elde etmek isteyenlere yeni bir yaşam fırsatını sunuyoruz. Güçlü finansal yapımız ile 18 aya kadar taksit imkanı sunarak, lüksü ulaşılabilir ve Bodrum’da da erişilebilir hale getirdik. Hem de Bodrum’da konuşulan 5-10 milyon Euro ev fiyatlarına değil, 500-600 bin Euro bandında satış fiyatları ile bunu gerçekleştiriyoruz.