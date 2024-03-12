Ülker, 2023'ü 56 milyar lira ciroyla kapattı

Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği açıklamaya göre, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının cirodaki payı yüzde 32 olan Ülker Bisküvi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır'da bisküvi pazarındaki liderliğini, Kazakistan ve Orta Asya ülkelerinde ise güçlü büyümesini sürdürmeye devam etti.

Şirketin cirosu 2023'te 56 milyar liraya ulaştı.

47 yeni ürün tüketicilerle buluştu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, şirketin dünyanın dört bir yanında 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yaptığını, 9 bini aşkın çalışanıyla, Türkiye'de 9, yurt dışında 4 olmak üzere 13 fabrikada üretimini sürdüğünü belirtti.

Buyurgan, zorluklarla geçen bir yılı önemli ve ilklerin olduğu başarılarla bitirdiklerini aktararak, "Yılın başında toplam 330 milyon dolar tutarındaki Ülker Bisküvi'nin ilk sürdürülebilirlik bağlantılı kredi anlaşmasını tamamladık. İş yapış şeklimizin merkezinde olan sürdürülebilirlik anlayışımızı finansman alanında da devam ettirdik." ifadesini kullandı.

Sürdürülebilir ham madde tedarikine yönelik çalışmalarını Su Riskleri ve Fındıktan Fazlası projelerle genişlettiklerini kaydeden Buyurgan, şöyle devam etti:

"Uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu LSEG (London Stock Exchange Group) tarafından gerçekleştirilen, halka açık şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG-Environmental, Social & Governance) performans değerlendirme sonuçlarına göre performansımızla Ocak 2024'te kategorimizde dünya genelinde değerlendirilen şirketler arasında birinci olduk."

Buyurgan, pazarda liderlikleri devam ederken, geçen yıl yıl bisküvi, çikolata ve kek kategorisinde Türkiye'de toplam 47 yeni ürünü tüketicilerle buluşturduklarını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"İnovasyon ve dijitalleşme bu yıl da çok önemli öncelikler olmaya devam etti. Gebze Fabrikamızda 20 otonom mobil robotu devreye aldık. Ham madde ve ambalaj başta olmak üzere 2 bin 600 çeşit malzemeyi taşıyabilen robotlar, fabrikada üretim verimliliğini artırarak maliyet avantajı sağlayacak. Güçlü performansımızı 2024'te de devam ettirerek ülkemize, ekonomimize, çalışanlarımıza, tüketicilerimize ve tüm paydaşlarımıza katkı sağlayacağız. İsrafsız şirket kültürümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnovasyonu ürün yelpazemizi geliştirmenin yanı sıra dijitalleşmeden, ürün tedarikine, dağıtım ağımızın daha da güçlendirilmesine kadar birçok noktada kullanmak önceliğimiz olacak."