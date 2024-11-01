Türkiye’nin önde gelen un üreticilerinden Ulusoy Un, İtalya’dan önemli bir satın alma yaparak makarna üretimi işine de girdi. Ulusoy Un, katma değeri yüksek alanlarda genişleme stratejisi doğrultusunda, İtalya’nın Silvano d'Orba bölgesinde 100 yılı aşkın süredir İtalyan makarnası üretimi gerçekleştiren Pastificio Mediterranea S.r.l.’nin(“Şirket veya Pastificio Mediterranea”) hisselerinin yüzde 85’ini İspanyol Cerealto grubundan satın aldı. Kurucu Moccagatta ailesi şirkette görev almaya devam edecek.

"Bu yatırım, sürdürülebilir büyüme stratejimizin kilometre taşlarından biri olacak"

Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, “Pastificio’nun 100 yılı aşkın sürede inşa ettiği bilgi birikimi bizleri etkiledi” dedi.

Ulusoy, satın alma işlemiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Yüksek kaliteli ve katma değerli makarna üretimi alanındaki yeni stratejik yatırımımızın, Ulusoy Un’un büyüme adımlarını güçlendireceğine, yeni yatırımlarımıza ve gelecekteki başarılarımıza ivme kazandıracağına inanıyoruz. Grubumuzun hammadde tedarik imkanları ve farklı coğrafyalardaki geniş müşteri ağı ile Pastificio’nun büyümesine katkıda bulunarak coğrafi erişimini daha da genişleteceğiz.”

Ulusoy Un CEO’su Zahit Çetin de, “Bu yatırım, sürdürülebilir büyüme stratejimizin kilometre taşlarından biri olacak. Makarna sektörüne en üst ligden başlangıç yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İtalya’da kurulu tesis ve alanında uzman ekibin kazandıracağı bilgi birikimi ile gıda sektörünün farklı alanlarındaki varlığımıza ivme katarak gücümüzü pekiştirmeye devam edeceğiz. Köklü marka mirasına sahip bir şirket satın aldık. İnsanlığın temel besin kaynağı buğdayın hammadde olarak kullanıldığı sektörlerde dikey büyüme stratejimiz ile güçlü sinerjiler yaratacağımıza inanıyoruz” dedi.

“Birlikte şirketimizi ileri bir seviyeye taşıyacağımıza eminiz”

Pastificio Mediterranea CEO’su Marco Ferraroni ise satın alma işlemiyle ilgili şunları söyledi:

“Şirketimizin değerlerini ve hedeflerini paylaşan önemli bir grup ile yolculuğumuza devam etmekten heyecan duyuyoruz. Birlikte şirketimizi ileri bir seviyeye taşıyacağımıza eminiz” derken, Cerealto CEO’su Bosco Fonts da:“Pastificio’nun; Ulusoy Un’un vizyonu, tecrübesi ve dünya çapındaki geniş iş ağı ve müşteri tabanından yararlanarak büyük gelişim fırsatlarına sahip olacağından eminiz. Pastificio ekibine son birkaç yılda elde ettikleri muhteşem sonuçlar, gösterdikleri çaba ve çalışma için teşekkür ediyor ve Ulusoy Unile yeni gelecekte onlara büyük başarılar diliyorum” açıklamalarında bulundu.