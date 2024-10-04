Ünlü restorandan büyük başarı

Tv8 ekranlarında yayınlanan, ekranların en çok izlenen programı Masterchef 'e geçtiğimiz sezon konuk Chef olarak katılan Hüseyin Kankaya, hazırlanışı ile katılan yarışmacıları epey zorlayan Deniz Mahsulleri Taco ile izleyicilerin büyük beğenisini kazanmıştı.

Herkes için ' Yemek Bir Ödül Olmalı ' mottosu ile yola çıkan ve Silivri Selimpaşa'da 1978 'den bu günlere hizmet veren deniz mahsulleri restaurantında, Hüseyin Kankaya ve kardeşi Kaan Kankaya ile birlikte yeni bölümde altıncı kez yer alacak.

Masterchef programında ,kendi restaurantlarında sundukları 1750 çeşit birbirinden efsane lezzetler arasında ayrı bir yeri olan 'Deniz Ürünleri Sarma' ile yarışmacıları epey bir zorlayacak olan Hüseyin Kankaya izleyicilere çok heyecanlı bir program yaşatacak.