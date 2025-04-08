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Vestel CEO'su Güler görevden ayrılıyor: Atama açıklaması

Vestel Şirketler Grubu CEO'su Ergün Güler görevinden ayrılıyor. Şirketin açıklamasına göre Güler, Zorlu Holding Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı görevine atandı.

08 Nisan 2025 | 16:57
Vestel CEO'su Güler görevden ayrılıyor: Atama açıklaması

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a üst yönetim değişikliği hakkında açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

1 Eylül 2023 tarihinden bu yana Vestel Şirketler Grubu CEO'su olarak görev yapan Sayın Ergün Güler, 9 Nisan 2025 tarihi itibarıyla mevcut görevinden ayrılacak olup 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Zorlu Holding A.Ş. Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı görevine atanmıştır. Vestel Şirketler Grubu CEO'luğu görevini, yeni bir atama gerçekleşene kadar, 9 Nisan 2025 tarihinden itibaren Zorlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Sayın Ömer Yüngül üstlenecektir.

 

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Borsada 4 hissede tedbir kararı
Can Kültür'den Tekfen Holding açıklaması
Uzmanlardan borsa ve kripto para yorumları
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne kadar hisse sattı?
Dünya borsalarında kırmızı gün!
Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket
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